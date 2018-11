Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis stabilisiert sich weiter

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Donnerstagvormittag mit etwas höherer Tendenz gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 66,43 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 66,12 Dollar.

Damit konnte sich Brent nach den starken Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte weiter stabilisieren. Der US-Ölpreis WTI zeigte sich nahezu unverändert. Als Ursache für den Einbruch gelten vor allem zahlreiche Ausnahmeregelungen bei den US-Sanktionen gegen das OPEC-Land Iran, die eine höhere Exportmenge des Landes ermöglichen, hieß es aus dem Handel.

Neue Impulse blieben heute indessen rar. Am Nachmittag dürften allerdings neue US-Öllagerdaten in den Fokus rücken. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) davon ausgeht, dass die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche um rund 8,8 Millionen Barrel gestiegen waren.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 64,51 Dollar pro Barrel gefallen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 67,01 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.214,97 Dollar (nach 1.210,90 Dollar am Mittwoch) gehandelt.