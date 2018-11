Walser zum neuen Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten bestellt

Innsbruck (APA) - Der Transportunternehmer und Bürgermeister der Gemeinde Thaur, Christoph Walser (43), ist am Mittwochabend zum neuen Präsidenten der Tiroler Wirtschaftskammer bestellt worden. Sein größtes und erstes Anliegen sei das Thema Bildung und Lehre, meinte Walser bei einer ersten Pressekonferenz am Donnerstag in Innsbruck. Der ehemalige WK-Präsident Jürgen Bodenseer wurde mit drei Ehrungen verabschiedet.

„Wir brauchen in der Gesellschaft einen Rückhalt für die Lehre“, betonte Walser. Er will eine neue „berufspraktische“ Ausbildung in das Bildungssystem integrieren. Außerdem will er das Service der Wirtschaftskammer verschnellern und verbessern und „noch näher zu den Mitgliedern rücken“. „Mein Stil wird es nicht sein, darüber zu schimpfen, was nicht geht, sondern Vorschläge einzubringen“, sagte Walser. Er werde mit sachlichen Argumenten die Gespräche mit den Entscheidungsträgern suchen.

„Wir haben die richtige Persönlichkeit, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort“, meinte der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer, zu Walsers Bestellung. Dessen Vorgänger, Jürgen Bodenseer, wurde beim Wirtschaftsparlament am Mittwochabend mit drei Ehrungen verabschiedet. Bodenseer, der seit 2004 Chef der Tiroler Wirtschaftskammer war, wurde mit dem Ehrenring der Tiroler Wirtschaftskammer, der Großen Goldenen Ehrenmedaille der WKÖ und dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Bodenseer hatte zuletzt noch eine Direktwahl der Kammerpräsidenten ins Spiel gebracht. Dies sahen sowohl Mahrer, als auch Walser als nicht notwendig an, da die bisherige Wahlsystematik in der Wirtschaftskammer sehr gut funktioniere. Die beiden Präsidenten wollten sich einer Diskussion aber auch nicht vollkommen verschließen. „Man müsste die gesamte Struktur der Wirtschaftskammer verändern, aber es gibt keinen Grund, warum man nicht darüber debattieren kann“, meinte Mahrer. Er werde sich weder dafür, noch dagegen aussprechen, fügte er hinzu.

