Ungarns Regierungspartei Fidesz: Gruevski wird politisch verfolgt

Budapest (APA/dpa) - Der in seiner Heimat wegen Korruption verurteilte ehemalige mazedonische Regierungschef Nikola Gruevski ist nach Ansicht der ungarischen Regierungspartei Fidesz politischer Verfolgung ausgesetzt. Gruevski war zu Wochenbeginn nach Budapest geflohen und hatte dort politisches Asyl beantragt.

„In Ungarn hat ein Politiker um Asyl angesucht, den eine linke Regierung - die offensichtlich unter dem Einfluss von (US-Milliardär) George Soros steht - in diesem Augenblick verfolgt und bedroht“, erklärte Fidesz-Sprecher Balasz Hidveghi am Mittwoch in Budapest.

Die ungarische Regierung hatte am selben Tag bestätigt, dass Gruevski am Budapester Sitz des ungarischen Einwanderungsamts einen Asylantrag gestellt hat. Dieser werde „rein juristisch beurteilt“, hieß es in der Mitteilung. Fidesz-Sprecher Hidveghi stellte es so dar: „In Ungarn ist es ungebrochene juristische Praxis, dass das Land den wahrhaft Verfolgten Asyl gewährt.“

Gruevski, der von 2006 bis 2016 an der Spitze einer rechts-nationalen Regierung stand, entzog sich mit seiner Flucht dem Antritt einer zweijährigen Haftstrafe. Mazedoniens Mitte-Links-Regierung verlangt seine Auslieferung.

Gruevski verbindet eine langjährige Freundschaft mit Ungarns rechts-konservativem Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieser ist zugleich auch Vorsitzender der Fidesz-Partei. George Soros, ein aus Ungarn stammender Milliardär und Förderer von Zivilorganisationen, wurde zunächst von Gruevskis Regierung und dann von der Orbans als Bedrohung des christlichen Abendlandes diffamiert.