Leitbörsen in Fernost mit Ausnahme Tokios höher

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Donnerstag mit Ausnahme des japanischen Aktienmarktes mit Zugewinnen geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio verlor um 0,20 Prozent auf 21.803,62 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 1,75 Prozent auf 26.103,34 Einheiten. Der Shanghai Composite verbesserte sich um 1,36 Prozent auf 2.668,17 Punkte.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.260,54 Zählern mit plus 0,34 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg moderate 0,05 Prozent auf 5.825,20 Einheiten.

Hoffnungen auf eine Deeskalation im Handelsstreit zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften - den USA und China - wirkten unterstützend. Im Handelskrieg zwischen den USA und China haben beide Seiten die Gespräche wieder aufgenommen. Nach dem Telefonat zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump vor zwei Wochen seien ranghohe Vertreter wieder in Kontakt getreten.

Auf Unternehmensebene standen positive Geschäftszahlen des Internetkonzerns Tencent im Fokus. Die Tencent-Aktien zogen in Hongkong um 5,8 Prozent an, nachdem das chinesische Unternehmen im abgelaufenen Quartal die Ertragserwartungen übertroffen hatte.

In Sydney gaben die Titel des Mischkonzerns Westfarmers um 1,7 Prozent nach. Die Papiere des Minenunternehmens Rio Tinto schwächten sich um 0,8 Prozent ab.

In Japan drückten die Kursrückgänge an der Wall Street etwas auf die Stimmung. Deutliche Verluste gab es in Tokio im Finanzbereich zu sehen. Shinsei Bank verbilligten sich um satte 4,8 Prozent. Dai-Ichi Life Insurance kamen um vier Prozent zurück.