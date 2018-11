Mazedonischer Ex-Premier stellte Asylantrag außerhalb Ungarns

Budapest (APA) - Der frühere mazedonische Premier Nikola Gruevski hat seinen Asylantrag in einer ungarischen Auslandsvertretung außerhalb Mazedoniens gestellt. Dies teilte Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest mit. Die ungarischen Behörden hätten nichts damit zu tun, dass Gruevski sein Heimatland verlassen habe, betonte Gulyas.

Auf die Frage, wann und wie der vor einer Gefängnisstrafe geflohene Politiker, dem sein Reisepass entzogen worden war, nach Ungarn gelangen konnte, gab es keine Antwort, berichtete das Internetportal „hvg.hu“. Gulyas erinnerte lediglich daran, dass Grenzen zwischen Balkanländern auch mittels eines Personalausweises passiert werden könnten.

Aus Sicherheitsgründen werde Gruevski nicht in einer für Asylanträge eingerichteten Transitzone an der ungarischen Grenze angehört, sondern in Budapest. Laut Gulyas gebe es keine Regierungsentscheidung hinsichtlich der „gesonderten Anhörung“, die durch bestimmte Regelungen ermöglicht werden könnte. Ein offizieller Antrag auf Auslieferung von Gruevski seitens der mazedonischen Behörden sei noch nicht eingetroffen, sagte Gulyas.