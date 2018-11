Europas Leitbörsen uneinheitlich - Brexit-Entwicklungen im Fokus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Verlauf uneinheitlich und wenig verändert tendiert. Die Unsicherheit rund um Großbritanniens Austritt aus der EU lähmt aktuell die Börsen. Nachdem der britische Brexit-Minister Dominic Raab seinen Rücktritt erklärt hatte, wurden die Gewinne vom Frühhandel aufgezerrt bzw. in leichte Verluste umgewandelt.

Der Euro-Stoxx-50 fiel leicht 0,20 Prozent auf 3.199,04 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.50 Uhr mit 11.408,28 Punkten und minus 0,04 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 0,21 Prozent und steht nun bei 7.048,87 Stellen.

Der britische Brexit-Minister Raab hatte am Vormittag seinen Rücktritt erklärt. Er könne nicht guten Gewissens den jüngst ausgehandelten Ausstiegsvertrag aus der Europäischen Union unterstützen, lautete seine Begründung. Zudem nahm die britische Arbeitsministerin Esther McVey ihren Hut.

Bankanalysten meinten, der Rücktritt Raabs erschwere die ohnehin unsichere Zustimmung des britischen Parlaments zum Austrittsvertrag zusätzlich. Die Brexit-Sorgen trafen vor allem Aktien von Finanzinstituten in London hart: So sackten die Anteilsscheine der Royal Bank of Scotland um sieben Prozent ein und die von Barclays büßten 4,4 Prozent an Kurswert ein. Lloyds Banking verbilligten sich um satte 4,6 Prozent.

In Paris gewannen die Papiere von Air France-KLM 0,8 Prozent an Höhe. Trotz der zurückliegenden umfangreichen Streiks habe sich die Fluggesellschaft solide entwickelt, schrieben Experten vom Analysehaus Kepler Cheuvreux.

Unter den Favoriten im Cac 40 legten die Aktien von Bouygues um 0,8 Prozent zu. Der Mischkonzern war im dritten Quartal von den Problemen seiner Bausparte nicht so stark gebremst worden wie befürchtet.

In Zürich machten die Aktien der österreichischen ams anfängliche Verluste von mehr als 9 Prozent wett und zogen um fünf Prozent an. Die schleppende Nachfrage nach neuen iPhones von Apple trifft zwar nun auch den heimischen Halbleiterhersteller. Die neuen mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele des Unternehmens aber erscheinen Börsianern zufolge durchaus erreichbar.

Autowerte stehen unter Verkaufsdruck. Wie der europäische Branchenverband Acea mitteilte, fiel die Zahl der Fahrzeug-Neuzulassungen in den EU-Ländern im Oktober kräftig. Die Aktien von Volkswagen, BMW und Daimler verzeichneten Abgaben zwischen 1,2 und 3,1 Prozent. Daimler- Papiere litten zusätzlich unter Abstufungen durch die Citigroup.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA307 2018-11-15/13:01