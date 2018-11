Bürgerdialog zur EU-Zukunft in Bregenz: Starke EU als Antwort

Bregenz/London/Brüssel (APA) - Ein „starkes Europa“ haben am Mittwochvormittag in Bregenz die Redner bei einem „Bürgerdialog zur Zukunft der EU“ als Lösung vieler (Zukunfts-)Probleme angeführt. Entscheidend sei dabei, „die großen Fragen europäisch anzupacken, die kleinen nicht“, sagte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wünschte sich eine mutigere EU.

Der Regierungschef zeigte sich abermals froh über die sich abzeichnende Brexit-Lösung mit Großbritannien. „Der Brexit ist furchtbar, aber es ist immer noch besser, er findet geordnet statt“, hoffte Kurz darauf, dass nach der britischen Regierung auch das britische Parlament den ausgehandelten Vertrag akzeptieren wird. Nach einem vollzogenen Brexit wäre auch wieder „mehr Fokus auf andere Themen vorhanden“, so der Bundeskanzler.

In seinem Impulsreferat wies er speziell auf die Themen Demografie, Innovation und Zentralismus hin. Die Bevölkerung in Afrika explodiere, während die Fertilitätsrate in Europa niedrig sei. „Wie gehen wir damit um?“, fragte er. Von den zehn erfolgreichsten Unternehmen habe keines seinen Sitz in Europa. Wenn Europa erfolgreich bleiben wolle, müsse mehr in Innovation, Forschung und Technologie investiert werden, und auch das Mindset müsse sich ändern: Es gelte, mutiger zu werden. In Sachen Zentralismus wies Kurz darauf hin, dass es besser sei, weniger als mehr Regelungen zu haben, diese dafür auch einzuhalten. Ein Beispiel dafür sei das italienische Budget.

Wallner erklärte, dass die „richtigen Fragen“ europäisch gelöst werden müssten: etwa den Schutz der europäischen Grenzen zu gewährleisten. Eine gute europäische Richtlinie, die Freiraum lasse, sei oft besser als ein strenges nationales Gesetz. Er hielt aber auch fest, dass die Antwort auf die Globalisierung nur ein starkes Europa sein könne.

Karl-Heinz Lambertz, der Präsident des Ausschusses der Regionen (AdR), sagte, die Bürger Europas müssten materiell, intellektuell und emotional davon überzeugt werden, dass die EU einen Mehrwert habe. „Wir brauchen mehr Mut für Europa“, zitierte er den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Kein Staat Europas werde die Herausforderungen der Zukunft alleine bewältigen können.

Alexander Winterstein, Sprecher der EU-Kommission, forderte für die EU politische Pragmatik - nicht mehr zu versprechen als man halten könne - aber auch mehr politische Handlungsfähigkeit. „Es muss zu einer echten Souveränität in Europa kommen“, so Winterstein. Andrä Rupprechter, Sonderberater für die EU-Ratspräsidentschaft in Wien, machte einen historischen Rückblick auf die Entwicklung der Union. Er verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die durch den Brexit ausgelöste Krise auch zu einer Chance für mehr politische Integration werden könnte.