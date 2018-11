Brexit - Barnier übergab Vertragsentwurf dem EU-Parlament

Straßburg (APA) - Michel Barnier, Brexit-Chefverhandler der EU, hat am Donnerstag in Straßburg den Brexit-Vertragsentwurf, „eine gerechte und ausbalancierte Lösung“, wie er sagte, dem EU-Parlament übergeben. Parlamentspräsident Antonio Tajani erklärte, er sei mit den Kernpunkten des Entwurfs zufrieden. Guy Verhofstadt, Verhandlungsführer des Parlaments, betonte, das sei das beste Abkommen, das wir erzielen konnten.

„Wir sind noch nicht am Ziel und es gibt noch viele Etappen bis zur Unterzeichnung eines Abkommens“, konstatierte Barnier. Bis dahin werde man ruhig weiterarbeiten. Die Verhandlungen seien in einem Klima des Vertrauens, der Transparenz und der Sorgfalt erfolgt, so Barnier. Als die britische Premierministerin Theresa May gestern Abend die Verantwortung übernommen habe, in welche Richtung die britische Regierung gehen solle, sei er gerade im Büro von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gewesen. Dieser habe ihm seine Unterstützung versichert, so wie heute Ratspräsident Donald Tusk im Namen der EU-Staaten.

Der Vertragsentwurf liefere jedenfalls einen juristisch präzisen Text, um zu gewährleisten, dass die Konsequenzen für die vier Millionen betroffenen Bürger rechtlich abgesichert seien. Auch sei dadurch gewährleistet, dass Zeit für weitere Verhandlungen vorhanden sei und sich die Unternehmen vorbereiten können. „Die Stabilität in Irland und das Karfreitagsabkommen bleiben erhalten“, so Barnier. Diese Auffanglösung für Nordirland (Backstop) verhindere auch keine weiteren Verhandlungen für die zukünftigen Beziehungen, denn Großbritannien bleibe ein wichtiger Partner der EU.

Das Europaparlament werde am Dienstag damit beginnen, die Details des Textes zu studieren, sagte Tajani. Er sei jedenfalls mit den wichtigsten Punkten zu den Bürgerrechten, den Finanzen und Irland zufrieden. „Großbritannien verlässt die EU, aber nicht Europa“, betonte der EU-Parlamentspräsident. „Wir sind nicht zufrieden mit der Brexit-Entscheidung, aber wir respektieren die Entscheidung des britischen Volkes“, so Tajani. Die EU wolle mit Großbritannien weiter kooperieren bei Sicherheitsfragen, dem Kampf gegen Terrorismus und im Verteidigungsbereich. Er denke jedenfalls, „dass die Arbeit in die richtige Richtung geht.“

Das EU-Parlament wolle den Vertragsentwurf nun genau analysieren und in einer der nächsten Sitzungen, wahrscheinlich im Dezember, eine Resolution hierzu verabschieden, erklärte Verhofstadt. „Wir bedauern den Brexit noch immer und das bleibt eine Wunde“, so Verhofstadt. Er hoffe aber, dass Großbritannien irgendwann in die europäische Familie zurückkomme. Wichtig sei, dass die Integrität des EU-Binnenmarktes und die vier Grundfreiheiten erhalten bleiben.

„Es gibt kein Rosinenpicken“, sagte Verhofstadt, und trotzdem sei den Bedenken der Briten Rechnung getragen worden. Das Abkommen „verhindert ein Desaster vor allem für die britische Wirtschaft“ und sei eine gute Basis für die künftigen Beziehungen, so Verhofstadt.