Wohnbaugesellschaft Vogewosi besorgt wegen Kostenentwicklung

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger gemeinnützige Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (Vogewosi) errichtete seit dem Start der Wohnbauoffensive des Landes 2014 rund 800 Wohnungen, bis Ende 2020 werden es 1.200 sein. Dadurch überhitzte im Land aber die Baukonjunktur, die Folge seien gestiegene Kosten. Man müsse daher wieder stärker auf ein ausgewogeneres Angebot-Nachfrage-Verhältnis achten, so die Vogewosi.

Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Wolfgang Rümmele war es richtig, in den vergangenen Jahren den Wohnbau zu forcieren, nun „sollten wir uns aber wieder auf ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage konzentrieren“. Man dürfe nicht am Bedarf vorbeibauen und damit die Konjunktur weiter anheizen. „Sonst laufen wir Gefahr, eines Tages auch nicht mehr leistbar bauen zu können“, so Rümmele. Derzeit habe die Vogewosi noch Grundreserven von 170.300 Quadratmetern, durch die starke Bautätigkeit allerdings ein Rückgang (2016: 185.600). Darum werde man sich im kommenden Jahr verstärkt um den Ankauf neuer Liegenschaften bemühen.

2017 wurden mit einem Neubauvolumen von rund 50 Mio. Euro zehn Wohnanlagen mit 211 Wohneinheiten, 62 Räume in Pflegeheimen und 219 Garagenparkplätze errichtet. Angesichts der steigenden Baukosten sei die hohe Zahl aber nur möglich, weil die öffentliche Hand und die Vogewosi mit Eigenmitteln einen hohen Finanzierungsanteil übernehmen, so Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz bei der Präsentation der Bilanz für 2017 am Donnerstag.

Der Herausforderung der hohen Baukosten - man habe im Land mittlerweile Rekordniveau vom Grundstückspreis bis hin zur Bauausführung - müsse man mit kreativen Lösungen begegnen. So habe man das Modulsystem „Wohnen500“ zu „Wohnen500plus“ weiterentwickelt, das mit Mieten von nicht mehr als 500 Euro (inkl. Betriebskosten), schneller Bauzeit und geringen Baukosten punktet. Vorbereitungen für den Bau solcher Anlagen liefen derzeit in Dornbirn, Egg (Bregenzerwald) und Lustenau, in Schröcken (Bregenzerwald) laufe die Errichtung.

„Unsere konsequente Haltung, erwirtschaftete Erträge im Unternehmen zu belassen, erhöht unsere Finanzierungskraft und schafft Spielräume in der Finanzierung der immer teurer werdenden Wohnanlagen. Hätten wir dieses Eigenkapital nicht, würde es langfristig betrachtet schwierig werden, leistbaren Wohnraum zu schaffen“, betonte Lorenz. 2017 sei die Bilanzsumme auf 790,7 Mio. Euro (2016: 753,2 Mio. Euro) gestiegen, das Eigenkapital belief sich auf 256,5 Mio. Euro (2016: 242,7 Mio. Euro) - für den Geschäftsführer ein „erfolgreiches Jahr“.