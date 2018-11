Doppelte Verneinung: Ed Ruscha in der Secession

Wien (APA) - Donald Trump, der via Twitter gegen Footballspieler hetzt, die während der US-Hymne auf Knien gegen Polizeigewalt protestieren, hätte hier keine Freude. Die amerikanische Flagge weht auf großen Digitalprints, vor blauem Himmel, dann vor bedrohlichen Wolken, schließlich zerfetzt in tiefer Dunkelheit. Ed Ruscha, einer der wichtigsten Künstler der USA, stellt derzeit in der Wiener Secession aus.

So plakativ sein Abgesang auf „Double Americanisms“, so der Titel der heute, Donnerstag, eröffnenden Schau, zunächst scheint: ganz der schnöden Trump-Kritik verschreiben will er sich nicht. „Alle diese Arbeiten sind fast zufällig in diesen speziellen politischen Fokus gestolpert“, erklärte der Künstler heute bei einem Pressegespräch. „Aber natürlich - als ich dieses letzte Bild gemalt habe, waren meine Gedanken bei dem, wohin die Welt - und vor allem Amerika - sich entwickeln.“ Eine Vernichtung des Nationalismus - im Hochglanzformat.

57 Werke stellt Ruscha aus, die meisten neu - und klaren Gruppen zuzuordnen. Neben den Prints ist eine lange Reihe von bemalten Trommelfellen zu sehen, auf denen Ruscha eine vermeintliche amerikanische Eigenheit dekliniert, die man aber auch in Österreich gut nachvollziehen kann: Die doppelte Verneinung. „I didn‘t do nothing about it“, heißt es da kreisförmig, oder: „I haven‘t made up my mind to do it but I‘ve made up my mind I‘m not going to make up my mind not to do it“. „Die Kinder in meiner Schule in Oklahoma haben wirklich so gesprochen“, so Ruscha. Flankiert werden die Felle von Referenzen an die beiden großen, die USA bestimmenden Schriftstücke schlechthin. „We the people“, wird der erste Satz der Constitution zitiert; und am Ende „In the Beginning“ mit kunstvoller Initiale - der Anfang der Bibel.

Es ist also eine doppelte Verneinung des Amerikanischen auch auf der Metaebene. Auf der uralten Tierhaut und im digitalen Printverfahren. In Buchstabe und Bedeutung, in Signifikat und Signifikant. Er habe sich entschlossen, mit patriotischen Symbolen zu arbeiten und sie auf einer tieferen Ebene wirken zu lassen, so Ruscha, der sich selbst außerhalb dessen sieht, was amerikanischen Patriotismus ausmacht. „Ich kann nicht behaupten, ein Patriot zu sein, weil ich noch nie in Disneyland war.“ Er gehe nicht zu McDonalds und habe kein iPhone. „Ich nehme an Amerika also eigentlich nicht wirklich teil.“ Ruscha spricht wie seine Werke: Es bleibt unklar, ob er scherzt.

Ernsthaft humorvoll gibt man sich auch in den kleineren Parallel-Ausstellungen in Ober- und Untergeschoß der Secession. Die estnische Künstlerin Kris Lemsalu, die ihr Land auch bei der kommenden Kunstbiennale Venedig vertreten wird, zeigt in der Galerie zwei faszinierende lebensgroße Kreaturen irgendwo zwischen Sumo-Ringer, Medusa und Baum, zwischen Fruchtbarkeitsgöttin und Couch-Potato. „Ich möchte ein Erlebnis anbieten“, sagt sie und verweist auf die den Kreaturen gegenüberliegende Bank. „Setzen Sie sich doch.“ Der gebürtige Grazer Philipp Timischl ist dagegen selbst zur Kunstfigur geworden: Verkleidet als Drag-Charakter zog er mit einem halbnackten, muskelbepackten Begleiter durch die Secession - allerdings weniger, um die Kunst zu betrachten, als um das Gebäude als Kulisse für eine Fotoserie von sich selbst zu nutzen. In der Ausstellung sind die Fotografien allerdings von übergroßen Sockeln teilweise zugestellt. Er wolle damit, erklärte der Künstler, die Zugänglichkeit von Hochkultur reflektieren.

(S E R V I C E - Ausstellungen „Ed Ruscha. Double Americanisms.“, „Kris Lemsalu. Keys Open Doors.“, „Philipp Timischl. Artworks for All Age Groups.“ in der Secession, 16. November bis 20. Jänner. Di bis So, 10 bis 18 Uhr. www.secession.at)