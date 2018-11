Arbeiter stürzte in Rostock 60 Meter in den Tod

Rostock (APA/AFP) - Weil sich das Seil einer Wartungsplattform löste, ist ein Arbeiter am Kühlturm des Steinkohlekraftwerks in Rostock in Norddeutschland rund 60 Meter in den Tod gestürzt. Ein Kollege konnte sich am verbliebenen Seil der Plattform festhalten und wurde am Donnerstag von Höhenrettern der Feuerwehr geborgen, teilte das Polizeipräsidium Rostock mit. Der Überlebende wurde leicht verletzt.

Die Plattform war an der Oberkante des 140 Meter hohen Kühlturms befestigt. Von dort konnte sich ein Feuerwehrmann zu dem 34-Jährigen abseilen und ihm ein Rettungsgeschirr umlegen. Für den abgestürzten Kollegen kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei ermittelt, warum das Seil sich von der Plattform löste.