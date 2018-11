Brexit - Frankreichs Premier gibt sich zurückhaltend zu Vertrag

London/Brüssel/Paris (APA/dpa) - Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat den Vertragsentwurf für Großbritanniens Austritt aus der EU als „großen Schritt“ begrüßt - allerdings auch vor zu viel Optimismus gewarnt. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch nicht wissen, ob die Vereinbarung auch angenommen wird, schrieb Philippe am Donnerstag auf Twitter.

Nach einer langen Debatte hatte sich die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend die Zustimmung ihres Kabinetts gesichert. Allerdings sind in London aus Protest gegen die Vereinbarungen Kabinettsmitglieder zurückgetreten. Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Der Vertrag regelt die Bedingungen und sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor. Ob May im Parlament auf eine Mehrheit hoffen kann, ist ungewiss.

Frankreich hat bereits Vorkehrungen für einen möglichen Brexit ohne Abkommen getroffen. Ein Gesetz soll im Fall der Fälle die Grundlage dafür schaffen, dass die französische Regierung wichtige Themen wie mögliche Zollkontrollen über Verordnungen regeln kann.