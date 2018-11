Wiener Börse (Nachmittag) - ATX knapp im Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.147,96 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 3,98 Punkten bzw. 0,13 Prozent.

Damit tritt der Index nach einem freundlichen Start auf der Stelle. Europaweit hat sich die Stimmung im Tagesverlauf eingetrübt, eine einheitliche Richtung gab es zuletzt nicht zu sehen. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,22 Prozent, FTSE/London unverändert und CAC-40/Paris -0,35 Prozent.

Das wichtigste Thema am Markt sind heute die Brexit-Verhandlungen. Nachdem die britische Regierung am Mittwoch den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der Europäischen Union gebilligt hatte, herrschte zunächst gute Stimmung an den Börsen. EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte daraufhin an, dass die EU und Großbritannien bei einem Gipfel am 25. November die Brexit-Einigung finalisieren wollen.

Innenpolitisch trifft die britische Premierministerin Theresa May nun aber auf scharfen Gegenwind. Am Vormittag kündigten gleich drei Minister ihren Rücktritt an, darunter auch der britische Brexit-Minister Dominic Raab. Für das britische Pfund ging es daraufhin um mehr als zwei Cent zum US-Dollar bergab, was jedoch den exportlastigen britischen Leitindex FTSE-100 unterstützte.

In Wien rückten inzwischen die Zahlen von Mayr-Melnhof, Do&Co sowie von der Post in den Fokus. Mayr-Melnhof hat seinen Betriebsgewinn in den ersten neun Monaten um mehr als 8 Prozent und den Nettogewinn um 11,6 Prozent gesteigert. Die Aktien gewannen 0,69 Prozent auf 116,60 Euro.

Auch Papiere von Do&Co legten 0,64 Prozent auf 78,90 Euro zu. Der Airline-Caterer hat im Halbjahr 2018/19 weniger Umsatz, aber deutlich mehr Nettogewinn gemacht. Der Gesamtumsatz ging um 3,7 Prozent auf 433,9 Mio. Euro zurück, das Konzernergebnis stieg dagegen von 12,42 auf 15,96 Mio. Euro.

Bei der Post ging es dagegen um 2,49 Prozent auf 35,30 Euro bergab. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2018 den Gewinn unterm Strich nahezu stabil gehalten. Beim Betriebsergebnis gab es ein Plus um 1,5 Prozent. Der Umsatz stieg leicht um 0,8 Prozent auf 1,416 Mrd. Euro.

Neue Nachrichten kamen überdies vom Baukonzern Porr. Das Unternehmen hat die ehemalige Tschechien-Tochter des insolventen Baukonzerns Alpine gekauft. Bei der Vertragsunterzeichnung war der Kaufpreis mit rund 12 Mio. Euro angegeben worden. Die Papiere fielen um 1,08 Prozent auf 23,00 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.20 Uhr bei 3.176,76 Punkten, das Tagestief lag knapp nach 11.00 Uhr bei 3.142,22 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 1.589,21 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market zwölf Titel mit höheren Kursen, 23 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.424.064 (Vortag: 1.662.000) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 40,071 (52,38) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 146.032 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,77 Mio. Euro entspricht.

