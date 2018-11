Strache-SMS zu Posten in der Nationalbank - Opposition spottet

Wien (APA) - In einer Kurznachricht, die versehentlich an den politischen Mitbewerber ging, hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) seine Befürchtung deponiert, dass eine Verkleinerung des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) infolge der Verlagerung der Bankenaufsicht in die FMA in der Notenbank einen Machtverlust der FPÖ brächte. Oppositionspolitiker mokierten sich darüber.

Straches SMS zur OeNB zeige, dass es der FPÖ nur um eines gehe, nämlich um Posten für blaue Gefolgsleute, so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer am Donnerstag im SPÖ-Pressedienst. Jetzt verstehe er endlich den Sinn des FPÖ-Slogans: „Unser Geld für unsere Leut“, spottete Krainer. Sensible Institutionen wie die OeNB, die große Verantwortung für die finanzwirtschaftliche und wirtschaftspolitische Stabilität Österreichs hätten, seien aber „denkbar ungeeignet als Versorgungsstätte für blaue oder türkise Parteigänger“, befand der SPÖ-Abgeordnete.

Die NEOS kündigten eine parlamentarische Anfrage an. Für NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn sind „SMS-Blindgänger bei weitem nicht das einzige, was bei dieser Regierung schiefgeht.“ Strache zeige mit dieser Aktion wieder einmal: Es gehe Schwarz-Blau um Macht, um Posten und parteipolitische Umfärbung, nicht aber um Reformen, so Schellhorn in einer Aussendung. „War die FPÖ nicht einmal kritisch gegenüber rot-schwarzen Postenschachern?“, fragt sich Schellhorn. Offenbar sei das alles vergessen, sobald ein paar Posten in greifbare Nähe kommen.

Postenschacher und Umfärbungen ohne Ende kritisierte auch die Liste Pilz. Deren Klubobmann Bruno Rossmann ortet in der Angelegenheit nur die Spitze eines Eisberges. Der Postenschacher bei der Nationalbank sei nur ein Beispiel von vielen. „Das peinliche Bekanntwerden des SMS offenbart in den Augen von Rossmann „die wahre Agenda der FPÖ“.

