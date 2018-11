Mutmaßliches IS-Mitglied in Deutschland festgenommen

Karlsruhe (APA/AFP) - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat eine 26-jährige Deutsche als mutmaßliches Mitglied der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Sie wurde am Mittwoch in Bochum festgenommen, wie die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Sie soll sich demnach im Februar 2014 dem IS in Syrien angeschlossen haben.

Die Beschuldigte Derya Ö. soll dort einen IS-Kämpfer geheiratet haben, mit dem sie schon vor ihrer Ausreise aus Deutschland über das Internet Kontakt hatte. Die beiden hatten auch ein Kind. Nach einer kurzzeitigen Trennung soll sie ein ranghöheres IS-Mitglied geheiratet haben, von dem sie sich aber nach nur drei Wochen wieder scheiden ließ.

Sie kehrte den Ermittlungen zufolge zu ihrem ersten Ehemann zurück, von dem sie sich auch an Schusswaffen ausbilden ließ. Sie besaß demnach auch einen für ein Attentat geeigneten Sprengstoffgürtel, den sie über einen Messengerdienst zum Verkauf anbot.

Sie wurde im Februar 2017 in der Türkei festgenommen, wo sie sich bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland im August 2017 in Abschiebehaft befand. Nach ihrer Festnahme kam sie am Donnerstag in Untersuchungshaft.