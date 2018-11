UN sehen mögliche Enteignungen in Syrien mit großer Sorge

Idlib/Homs (APA/dpa) - Die Vereinten Nationen zeigen sich äußerst besorgt über das für Flüchtlinge dramatische Eigentumsgesetz in Syrien. Das von Präsident Bashar al-Assad verkündete Gesetz Nr. 10 sei zwar jüngst in manchen Punkten entschärft worden - so könnten geflüchtete Hausbesitzer ihren Anspruch nun statt binnen 30 Tagen innerhalb eines Jahres anmelden - aber es sei weiter abzulehnen, meinte der UN-Nothilfekoordinator Jan Egeland am Donnerstag in Genf.

In der Regel sei es für die Geflüchteten fast unmöglich, die nötigen Dokumente einzureichen. Viele Menschen, die inzwischen Schutz im Libanon, in Jordanien, der Türkei, dem Irak oder andernorts gefunden hätten, fragten sich: „Werde ich mein Haus verlieren, soll ich zurückkehren, kann ich zurückkehren?“. Egeland sprach sich dafür aus, das Gesetz zumindest vorerst nicht umzusetzen.

Das Gesetz Nr. 10 war im Mai von Assad unterzeichnet worden. Es sieht vor, dass die Regierung Entwicklungszonen ausweisen kann - Eigentümer dort müssen ihren Besitz nachweisen.

Zugleich verwies der Syrien-Experte der UN auf die schwer einzuschätzende Situation rund um die letzte Rebellenhochburg Idlib. Die Millionenstadt habe zuletzt die ruhigsten Wochen seit fünf Jahren Bürgerkrieg erlebt. „Ist das die Ruhe vor dem Sturm oder die Ruhe vor dem Frieden?“, so Egeland. Es gebe leider keine Anzeichen, dass die Rebellen aufgeben wollten. Im Osten des Landes kämpften die US-geführten Truppen weiterhin gegen die letzten Stellungen der Terrormiliz IS. Auch hier seien viele Zivilisten gefährdet, Opfer der Kämpfe zu werden. Es sei schwer, Angaben zu überprüfen, nach denen die Ziele gegen den IS mit Rücksicht auf Zivilisten besonders sorgfältig ausgewählt würden, meinte Egeland.

Im christlichen Viertel von Homs begann indes der Wiederaufbau. Das Geld für die hundert ersten Häuser sei vorerst gesichert, es kommt vom weltweiten päpstlichen Hilfswerk „Kirche in Not“, wie das katholische Hilfswerk in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte. Die Altstadt von Homs sei vor dem Krieg Heimat für die Christen gewesen. Seit Kriegsbeginn hat das Hilfswerk nach eigenen Angaben notleidende Christen in Syrien mit mehr als 25 Millionen Euro unterstützt.

