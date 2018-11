Nach Brexit-Einigung sind weitere Turbulenzen eingepreist

London/Brüssel (APA) - Aufatmen in Brüssel: Mit dem Brexit-Vertragsentwurf besteht erstmals seit zweieinhalb Jahren Hängepartie die Chance, dass Großbritannien die Europäische Union doch geordnet verlässt. Die Notfallpläne für den Flugverkehr, Zollkontrollen und Aufenthaltsbestimmen, wenn es doch zu einem „harten Brexit“ kommt, bleiben auf dem Tisch. Bis zum EU-Austritt der Briten Ende März sind Turbulenzen eingepreist.

In diesem Moment ist auch die österreichische EU-Ratspräsidentschaft, die in den Verhandlungen - im Gegensatz zum Team des Chefverhandlers Michel Barnier - keine bestimmende Rolle hat, besonders gefordert. Der EU-Vorsitz muss jetzt besonders für die Einheit der verbleibenden EU-Staaten sorgen. Die Front der 27 EU-Staaten wird halten, sind Insider überzeugt. Am Sonntag kommende Woche soll ein Sondergipfel in Brüssel den Brexit-Kompromiss absegnen, doch ist dies nur eine Absichtserklärung.

Was dann geschieht, unterliegt dem innenpolitischen Kalkül der Parteien und Abgeordneten in Großbritannien. Will die oppositionelle Labour-Partei die Regierung der konservativen Premierministerin Theresa May stürzen, könnte sie den EU-Austrittsvertrag zum Anlass nehmen und Neuwahlen vom Zaun brechen. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte bereits an, den Entwurf nicht zu unterstützen. Das Abkommen wird auch von den nordirischen Unionisten (DUP) abgelehnt, dem Koalitionspartner von May, sowie von geschätzt mehr als 80 Konservativen aus den Reihen ihrer eigenen Konservativen.

Dann müsste sich unter den britischen Parlamentariern bis zum 29. März die Einsicht durchsetzen, dass London keine besseren Alternativen bekommt, um den Vertragsentwurf noch zu retten. „Diese Vereinbarung ist die beste, die wir erzielen konnten, angesichts der Zwänge auf beiden Seiten“, versicherte eine ranghohe EU-Beamtin in Brüssel. Neuverhandlungen werden in Brüssel so gut wie ausgeschlossen. „Wir können uns dafür entscheiden, ohne Abkommen auszutreten, wir können riskieren, dass es zu gar keinem Brexit kommt, oder wir können uns dafür entscheiden, uns zu einigen und den besten Deal unterstützen, der verhandelt werden kann“, sagte auch May.

Auf EU-Seite werden keine größeren Probleme erwartet. Am Montag sollen die Europaminister unter dem Vorsitz von EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) zusammenkommen, umd den Gipfel vorzubereiten. Den Delegationen bleibt nur eine kurze Zeit, um den 585 Seiten langen Brexit-Vertragsentwurf im Detail zu studieren. „Ich hoffe auf nicht zu viele Kommentare“, sagte EU-Gipfelchef Donald Tusk. Bundeskanzler Kurz zeigte sich bereits am Mittwochabend „sehr froh“ über das Ergebnis in London und hofft auf Zustimmung des britischen Parlaments. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns auf beiden Seiten“, meinte EU-Chefverhandler Barnier. Und auch aus dem Europaparlament - das den Deal ebenfalls ratifizieren muss - kamen positive Signale.

Die Minister-Rücktritte in London aus Protest gegen die Vereinbarung - darunter Brexit-Minister Dominic Raab - wurden am Donnerstag in Brüssel überraschend aufgenommen. Entscheidend sei aber, dass Mays Kabinett den Entwurf am Vorabend gebilligt hat, hieß es. Raab habe im Finale der Verhandlungen ohnehin keinen Einfluss mehr gehabt. Seitdem sich May beim Gipfel in Salzburg im September von der EU eine Abfuhr für ihre Ideen holte, hat die Premierministerin die Verhandlungen zur Chefsache gemacht.

Im Finale der Brexit-Verhandlungen haben sich beide Seiten bewegt. May akzeptierte eine Auffanglösung (Backstop), die sicherstellt, dass in an der irisch-nordirischen Grenze keine Kontrollen wiedereingeführt werden. Neue Kontrollen wollten alle Beteiligten um jeden Preis verhindern, um nicht ein Wiederaufflammen des 1998 beigelegten blutigen Nordirland-Konflikts zu riskieren. Trotzdem erwies sich die Irland-Frage als die schwierigste, als es darum ging, einen rechtlich verbindlichen Text aufzusetzen.

Die EU hat nunmehr akzeptiert, dass nicht nur Nordirland, sondern ganz Großbritannien vorübergehend in einem gemeinsamen Zollraum mit der Union bleibt. Für die Zeit nach 2020 soll dann eine endgültige Irland-Grenzlösung im neuen Freihandelsabkommen greifen. Die von den Brexiteers geforderte zeitliche Befristung oder einseitige Ausstiegsmöglichkeit gibt es nicht. Nur beide Seiten gemeinsam - EU und London - können ein Ende des Backstops beschließen. Nordirland bleibt überdies stärker mit der EU in der Zollunion verbunden, aber auch in vielen regulatorischen Fragen des Binnenmarktes. Dies sorgt in Schottland für Unruhe, weil Nordirland durch den Zugang zum EU-Markt auch Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Rest Großbritanniens bekommt.

Für Brexit-Befürworter, die ihre Hoffnung auf neue Handelsabkommen mit dem Rest der Welt setzten, bedeutet der Brexit-Vertrag ein Ende ihrer Illusionen. Bis 2020 - dem geplanten Ende der Übergangsphase - bleibt Großbritannien mit allen Pflichten in der EU verankert, ohne dass es noch ein Mitspracherecht in den EU-Institutionen hätte. Dann kann der Übergang noch einmal verlängert werden, oder es steht bis dahin ein neues Abkommen mit der EU, oder der „Backstop“ gilt. Und dies bedeutet, dass London denselben Zolltarif an der Grenze anwenden muss wie die EU, auch wenn es die Zolleinnahmen nicht ins EU-Budget abliefern muss. Eine unabhängige Handelspolitik kann Großbritannien dann nur in jenen Bereichen machen, die nicht die Zollunion und den Warenverkehr betreffen, also Dienstleistungen und Investitionen. „Brexit lehrt Großbritannien seinen wahren Platz in der Welt“, titelte die „Financial Times“.