Umsatz im US-Einzelhandel zog im Oktober unerwartet kräftig an

Washington (APA/Reuters/dpa-AFX) - Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Oktober unerwartet kräftig gesteigert. Die Einnahmen wuchsen um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet, nachdem es im September noch einen Rückgang von 0,1 Prozent gegeben hatte.

Die Verbraucher griffen diesmal vor allem bei Elektronik und Haushaltsgeräten zu. Beflügelt wurden die Gesamtumsätze durch höhere Autoverkäufe und höhere Erlöse an den Tankstellen. Ohne diese beiden Komponenten wären die Gesamtumsätze um nur 0,3 Prozent gestiegen. Ohne die schwankungsanfälligen Autoverkäufe betrug der Anstieg 0,7 Prozent. Die Umsätze in der sogenannten „Kontrollgruppe“, die in die Berechnung des Wirtschaftswachstums einfließen, erhöhten sich um 0,3 Prozent.

Die US-Konjunktur hängt sehr stark von der Kauflust der Verbraucher ab: Der private Konsum steht für mehr als zwei Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung. Da die Arbeitslosenquote derzeit mit 3,7 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 49 Jahren ist, dürfte das den Konsum anschieben, erwarten Experten. Zudem stiegen die Löhne zuletzt so stark wie seit neuneinhalb Jahren nicht mehr.