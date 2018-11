Brexit - Tory: Parlamentszustimmung mathematisch unmöglich

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA373 vom 15.11.2018 ist in der Aufzählung im zweiten Absatz die Schottische Nationalpartei SNP entfallen. Die dpa hat ihre Angaben berichtigt. --------------------------------------------------------------------- ~ London/Brüssel (APA/dpa) - Die notwendige Zustimmung des britischen Parlaments zu dem aktuellen Brexit-Vertragsentwurf ist nach Aussagen des Tory-Abgeordneten Mark Francois rein rechnerisch nicht möglich. Francois äußerte sich in Richtung der britischen Regierungschefin Theresa May am Donnerstag folgendermaßen:

„Premierministerin, das ganze Haus akzeptiert, dass Sie ihr Bestes gegeben haben. Aber die Labour-Partei hat heute deutlich gemacht, dass sie gegen das Abkommen stimmen wird, die Liberalen werden dagegen stimmen, die DUP, unser wichtigster Verbündeter hier, und die Schottische Nationalpartei SNP wird dagegen stimmen. Mehr als 80 Tory-Hinterbänkler, es sind inzwischen 84, und es werden stündlich mehr, werden dagegen stimmen. Es ist daher mathematisch unmöglich, dieses Abkommen durch das Unterhaus zu bekommen.“