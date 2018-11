US-Börsen geben im Frühhandel nach, Dow Jones minus 0,52 Prozent

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn etwas schwächer notiert. Gegen 15.55 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 130,26 Einheiten oder 0,52 Prozent auf 24.950,24 Zähler. Der S&P-500 Index fiel 13,85 Punkte oder 0,51 Prozent auf 2.687,73 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab 8,97 Punkte oder 0,13 Prozent auf 7.127,42 Einheiten ab.

Die Vortagesverluste an der Wall Street werden damit ausgeweitet. Gemischte Nachrichten kamen von der US-Konjunktur: Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im November überraschend aufgehellt. Zudem haben die US-Einzelhändler ihre Umsätze im Oktober unerwartet kräftig gesteigert. Die Einnahmen wuchsen um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet, nachdem es im September noch einen Rückgang von 0,1 Prozent gegeben hatte.

Hingegen hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia stärker als erwartet eingetrübt. Weiters ist in den USA die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Die Anträge stiegen um 2.000 auf 216.000. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 213.000 Anträge gerechnet.

Zusätzlich standen Unternehmensmeldungen an der Wall Street im Fokus. So rechnet der Mischkonzern 3M in den kommenden Jahren mit einem kräftigen Gewinnwachstum. Die Aktien legten um 0,6 Prozent zu.

Der Handelskonzern Walmart blickt nach einem starken dritten Quartal optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Für die Papiere ging es dennoch 1,4 Prozent nach unten. Demgegenüber enttäuschte der Kaufhauskonzern JC Penney mit seiner Umsatzentwicklung im dritten Quartal, so dass die Aktien um fast zehn Prozent einknickten.

Die Anteilsscheine von Cisco zogen um 4,4 Prozent an. Der Netzwerk-Spezialist hatte Anleger mit einem überraschend gut verlaufenen Geschäftsquartal erfreut.

Die Aktien von JPMorgan gewannen ein Prozent. Staranleger Warren Buffett war mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway in großem Stil bei der größten US-Bank eingestiegen.

