APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 15. November

Rücktritte in London nach Brexit-Deal - Brüssel zufrieden mit Entwurf

London/Brüssel - Wenige Stunden nach der Billigung des Brexit-Deals durch das britische Kabinett hat eine Serie von Rücktritten die Regierung von Premierministerin Theresa May erschüttert. Am Donnerstag legte Brexit-Minister Dominic Raab aus Protest gegen die Vereinbarung sein Amt nieder. Ihm folgte Arbeitsministerin Esther McVey und mehrere Staatssekretäre. May verteidigte wenige Stunden später den Vertragsentwurf im Parlament. EU-Vertreter und einige EU-Staaten gaben sich unterdessen zufrieden.

Tusk: EU-Sondergipfel am 25. November soll Einigung finalisieren

Brüssel - Die EU und Großbritannien wollen bei einem Gipfel am 25. November die Brexit-Einigung finalisieren. EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte am Donnerstag in Brüssel an, der Gipfel sollte das Abkommen am Sonntag, den 25. November, finalisieren, „wenn nichts Außerordentliches passiert“. Der Gipfel werde um 9.30 Uhr starten. EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) berief für den 19. November einen Rat Allgemeine Angelegenheiten im Brexit Format (Art. 50) ein.

Brexit - Österreichs Brexit-Delegierter zeigt sich zuversichtlich

London - Der österreichische Brexit-Delegierte Gregor Schusterschitz zeigt sich trotz der jüngsten Regierungskrise in London wegen des Brexit-Vertragsentwurfs zuversichtlich. „Wir vertrauen drauf, dass Theresa May das gelingen wird, genug Unterstützung für diesen Deal zu kreieren“, sagte Schusterschitz Donnerstagmittag dem Ö1-Mittagsjournal mit Blick auf die britische Premierministerin. „Wer geglaubt hat, dass das einfach gehen würde, war naiv.“ Die zuständige Ratsarbeitsgruppe tagt am Donnerstagabend.

Kurz hofft auf Brexit-Zustimmung des britischen Parlaments

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich über die Einigung der britischen Regierung zum Brexit-Vertragsentwurf „sehr froh“ gezeigt. „Ich hoffe nun auch auf Zustimmung des britischen Parlaments“, schrieb Kurz am Mittwochabend auf Twitter. Das Ergebnis sei ein „gutes, denn es garantiert, dass ein Hard-Brexit vermieden“ und „ es keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland geben wird“.

May muss sich möglicherweise Misstrauensabstimmung stellen

London - Die britische Premierministerin Theresa May muss sich möglicherweise einer Misstrauensabstimmung in ihrer konservativen Fraktion stellen. Der einflussreiche Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg sprach Medienberichten zufolge May am Donnerstag sein Misstrauen aus. Er protestierte damit gegen das Brexit-Abkommen Mays. Damit die Abstimmung stattfindet, sind 48 entsprechende Briefe von Parlamentariern aus Mays Partei notwendig.

Italien-Budget - Di Maio attackiert Österreich

Rom/Wien - Der Chef von Italiens populistischer Regierungspartei Fünf Sterne, Luigi Di Maio, kritisiert Österreich wegen der Forderung nach Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen Italien. „Ich bedauere diese Forderung Österreichs. Die österreichische Regierung sollte jene neue Generation politischer Kräfte vertreten, die Europa ändern wollen. In Wahrheit beharrt sie auf alten Positionen“, sagte Di Maio.

EU-Parlament stärkt Rechte von Bahnpassagieren

Straßburg - Das EU-Parlament hat sich am Donnerstag für bessere Fahrgastrechte im Bahnverkehr ausgesprochen. „Wir stärken die Rechte von Eisenbahnpassagieren und machen die Bahn damit attraktiver“, freute sich Claudia Schmidt (ÖVP). „Fahrgäste müssen umfassend informiert werden - kommt es zu Verspätungen oder Umleitungen, muss die Bahn das rechtzeitig mitteilen“, sagte Karoline Graswander-Hainz (SPÖ). Nach dem Votum im Plenum des Europaparlaments müssen die neuen Passagierrechte für den Eisenbahnverkehr noch in Verhandlungen mit den EU-Staaten bestätigt werden.

Bürgerdialog zur EU-Zukunft in Bregenz: Starke EU als Antwort

Bregenz - Ein „starkes Europa“ haben am Mittwochvormittag in Bregenz die Redner bei einem „Bürgerdialog zur Zukunft der EU“ als Lösung vieler (Zukunfts-)Probleme angeführt. Entscheidend sei dabei, „die großen Fragen europäisch anzupacken, die kleinen nicht“, sagte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wünschte sich eine mutigere EU.