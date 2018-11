Silbermond gastieren im Februar 2020 in der Wiener Stadthalle

Wien (APA) - Silbermond gastieren am 11. Februar 2020 in der Wiener Stadthalle. Das gab der Veranstalter LSK am Donnerstag bekannt. Die Gruppe aus Deutschland wird dabei wohl ein neues Album vorstellen. Es handelt sich um ein Gastspiel im Rahmen einer „Arena Tour“, der bisher größten Konzertreise der Band um Sängerin Stefanie Kloß. Der Vorverkauf für die Show in 15 Monaten startet am 21. November um 21.00 Uhr.

