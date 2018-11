Slowakischer Parlamentspräsident steht unter Plagiatsverdacht

Bratislava (APA/dpa) - Der slowakische Parlamentspräsident Andrej Danko ist wegen Plagiatsverdachts unter Druck geraten. Der formell zweithöchste Amtsträger der Slowakei soll nach Medienberichten seine Doktorarbeit im Jahr 2000 großteils aus Abschriften von fünf Publikationen anderer Autoren zusammengesetzt haben.

Die Tageszeitung „Dennik N“ veröffentlichte am Donnerstag Auszüge von Dankos Rigorosumsarbeit und stellte sie den teilweise wörtlich übereinstimmenden Textstellen der anderen Publikationen gegenüber. Vertreter der Oppositionsparteien forderten Danko daraufhin ultimativ zum Rücktritt auf.

Danko, der zugleich auch Parteichef der mitregierenden rechtspopulistischen Nationalpartei SNS ist, steht schon seit Wochen wegen Ungereimtheiten rund um seinen Doktortitel in der Kritik. So hatte er sein Jus-Studium nach eigenen Angaben zwar in Bratislava absolviert, die Doktorarbeit aber an der regionalen Universität in Banska Bystrica eingereicht. Als Journalisten sich dort im September seine Doktorarbeit ansehen wollten, verpflichtete er die Universität durch einen eilends abgeschlossenen „Lizenzvertrag“ zur Geheimhaltung der Arbeit. Neben Medien und Politikern protestierten auch zahlreiche Wissenschaftler gegen diesen ungewöhnlichen Schritt, der aus ihrer Sicht den Ruf der slowakischen Universitäten in Gefahr bringt.

Die Universität richtete mittlerweile eine Kommission ein, die sowohl den Plagiatsverdacht als auch die Rechtmäßigkeit des inzwischen von Danko selbst aufgehobenen Einsichtsverbots in die Doktorarbeit untersuchen soll. Bis zu deren frühestens im Jänner erwartetem Bericht wolle sich Danko zu der Affäre nicht mehr äußern, teilte sein Sprecher am Donnerstag am Rande eines internationalen Besuchsprogramms mit. Danko empfing am Donnerstag den deutschen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble gemeinsam mit den Parlamentspräsidenten Frankreichs und der Visegrad-Staaten (neben der Slowakei selbst noch Tschechien, Polen und Ungarn).