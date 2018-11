Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Kursgewinnen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel etwas fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 56,89 Dollar und damit um 1,14 Prozent mehr als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 66,99 Dollar gehandelt, da entspricht einem Plus von 1,32 Prozent.

Damit konnten sich die Ölpreise wieder etwas von ihrem Kursrutsch in der ersten Wochenhälfte erholen. Seit Anfang Oktober hatte sich US-Öl um fast 20 Dollar verbilligt. Als Ursache für den Einbruch gelten vor allem zahlreiche Ausnahmeregelungen bei den US-Sanktionen gegen das OPEC-Land Iran, die eine höhere Exportmenge des Landes ermöglichen.

Die Analysten der Commerzbank sehen den Rohölmarkt weiterhin überversorgt. Dies zeige sich auch in den stark steigenden US-Rohölbeständen, schreiben die Experten. Laut Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) vom Mittwoch sind die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche um rund 8,8 Mio. Barrel gestiegen.

Auch das US-Energieministerium hat heute Nachmittag einen klaren Anstieg der US-Ölreserven von 10,3 Mio. Barrel bekanntgegeben. Das ist deutlich mehr als erwartet, prognostiziert wurde ein Plus um 3,2 Mio. Barrel.

Am Donnerstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.215,23 Dollar und damit über dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.210,90 Dollar. Ein schwächerer US-Dollar sowie gefallene Anleihenrenditen haben für Unterstützung bei dem Edelmetall gesorgt, kommentierte die Commerzbank.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 66,99 66,12 +1,32 WTI 56,89 56,25 +1,14 OPEC-Daily 64,51 67,01 -3,73 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.215,23 1.210,90 +0,36 Silber 14,21 14,13 +0,57 Platin 833,91 834,83 -0,11 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 136,10 136,00 +0,07 Kakao 2.180,00 2.158,00 +1,02 Zucker 345,40 345,50 -0,03 Mais 175,75 174,75 +0,57 Sojabohnen 921,00 896,75 +2,70 Weizen 206,00 206,50 -0,24 ~