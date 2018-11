Britische Regierungschefin May gibt um 18.00 Uhr Pressekonferenz

London/Brüssel (APA/AFP) - Nach der massiven Kritik an dem Vertragsentwurf für den EU-Austritt gibt die britische Regierungschefin Theresa May um 18.00 Uhr MEZ eine Pressekonferenz. Das teilte ihr Büro am Donnerstag in London mit. Aus Protest gegen den am Mittwoch vom Kabinett gebilligten Brexit-Entwurf hatten zuvor zwei Minister und zwei Staatssekretäre ihren Rücktritt eingereicht.