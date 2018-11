Niederösterreichische Polizei sucht gescheiterte Bankomat-Knacker

Weikendorf (APA) - Die niederösterreichische Polizei sucht nach einem Quartett, das in der Nacht auf Donnerstag bei einem Bankomat-Einbruch in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) gescheitert ist. Die maskierten Unbekannten dürften versucht haben, das Gerät in einem Geldinstitut mit Brecheisen zu knacken, was allerdings nicht gelang. Nach einigen Minuten verließen sie das Geldinstitut und flüchteten in einem Auto.

Die Gesuchten trugen bei dem erfolglosen Coup am Donnerstag kurz vor 1.30 Uhr Bekleidung im Military-Look sowie Handschuhe, wie auf veröffentlichten Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen ist. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Diebstahl und Assistenzbereich Tatort) ermittelt. Hinweise, auch vertraulich, wurden unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.