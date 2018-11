Brexit-Deal stürzt Regierung May in die Krise

London/Brüssel (APA/AFP/dpa/Reuters) - Der Brexit-Deal mit Brüssel hat die Regierung der britischen Premierministerin Theresa May in eine schwere Krise gestürzt: Aus Protest gegen den Deal reichten am Donnerstag zwei Minister und zwei Staatssekretäre ihren Rücktritt ein. Kurz darauf wurde bekannt, dass der führende Brexit-Befürworter und Parteifreund Mays, Jacob Rees-Mogg, ein Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin beantragte.

Zwar hatte das britische Kabinett den Vertragsentwurf zum britischen EU-Ausstieg am Mittwochabend gebilligt, am Donnerstag folgten jedoch mehrere ranghohe Rücktritte: Brexit-Minister Dominic Raab erklärte seinen Rückzug, auch Arbeitsministerin Esther McVey, Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara und Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman traten zurück. Auch der Vizechef von Mays Konservativer Partei, Rehman Chishti, erklärte seinen Rücktritt.

Die Vorschläge zum Status Nordirlands seien eine „echte Bedrohung für die Integrität des Vereinigten Königreichs“, begründete Raab seinen Rücktritt im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er könne die Übereinkunft nicht mit seinen Versprechungen gegenüber den Bürgern vereinbaren. Das Land brauche jedoch einen Brexit-Minister, der die Einigung überzeugend vertreten könne.

Die Übereinkunft, die May dem Kabinett vorgelegt habe, entspreche nicht dem Brexit-Votum der Bürger, begründete Arbeitsministerin McVey ihren Rücktritt in einem bei Twitter veröffentlichten Schreiben. Der Vertragsentwurf enthalte zu viele Zugeständnisse an die EU und bedrohe die Integrität des Vereinigten Königreichs. Ähnlich äußerten sich die zurückgetretenen Staatssekretäre Vara und Braverman.

Unterdessen mehrten sich Rücktrittsforderungen an die Adresse der Premierministerin - gerade auch aus den eigenen Reihen: „Jetzt ist es ganz sicher im nationalen Interesse, dass sie abtritt“, sagte der Konservative Andrew Bridgen.

Jacob Rees-Mogg, der Vorsitzende einer konservativen Parlamentariergruppe, beantragte nach Angaben eines Sprechers sogar ein Misstrauensvotum gegen May. Ein solches Votum wird angesetzt, wenn 48 konservative Abgeordnete ähnliche Anträge stellen. Rees-Mogg gilt unter den Brexit-Befürwortern als besonders einflussreich. Es gab bereits Spekulationen, dass die Zahl von 48 Anträgen erreicht werden könnte.

May versuchte unterdessen im Parlament, den Deal zu verteidigen. „Wir können uns dafür entscheiden, ohne Abkommen auszutreten, wir können riskieren, dass es zu gar keinem Brexit kommt, oder wir können uns dafür entscheiden, uns zu einigen und den besten Deal unterstützen, der verhandelt werden kann“, sagt May. Das britische Volk erwarte, dass die Regierung „das hinkriegt“. Am Nachmittag berichtete ein Report des Rundfunksenders LBC, dass May um 18.00 Uhr vor die Presse treten werde.

May muss von erbittertem Widerstand im Parlament ausgehen. Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP), auf deren Stimmen May im Parlament angewiesen ist, drohte wegen der Sonderregelungen für Nordirland bereits mit Koalitionsbruch. Und die eigenen Reihen in Mays Regierungspartei sind alles andere als geschlossen. Der konservative Brexit-Befürworter Mark Francois sagte am Donnerstag, es sei „rechnerisch unmöglich“, den Deal durch das Unterhaus zu bringen.

„Premierministerin, das ganze Haus akzeptiert, dass Sie ihr Bestes gegeben haben. Aber die Labour-Partei hat heute deutlich gemacht, dass sie gegen das Abkommen stimmen wird, die Liberalen werden dagegen stimmen, die DUP, unser wichtigster Verbündeter hier, und die Schottische Nationalpartei SNP wird dagegen stimmen. Mehr als 80 Tory-Hinterbänkler, es sind inzwischen 84, und es werden stündlich mehr, werden dagegen stimmen. Es ist daher mathematisch unmöglich, dieses Abkommen durch das Unterhaus zu bekommen“, sagte Francois.

EU-Ratspräsident Tusk kündigte derweil einen raschen Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs für Sonntag kommender Woche an. „Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden wir ein Treffen des Europäischen Rates abhalten, um das Brexit-Abkommen formell zu besiegeln.“ Angesichts der innenpolitischen Turbulenzen in London warb er später indes erneut für einen Verzicht auf den Brexit. Dies sei auch jenes Szenario, auf das die EU am besten vorbereitet sei.

Der Brexit-Verhandlungsführer des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, sprach am Donnerstag von der „bestmöglichen Einigung“. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich „sehr froh“ über den Vertragsentwurf. Dieser müsse nun auf allen Seiten beraten und analysiert werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte sich bereits am Mittwochabend „sehr froh“ über das Ergebnis in London gezeigt. „Ich hoffe nun auch auf Zustimmung des britischen Parlaments“, schrieb Kurz auf Twitter. Positiv zum Brexit-Entwurf äußerten sich auch Polen und Tschechien.

Die Brexit-Unterhändler von EU und Großbritannien hatten nach monatelangen Verhandlungen am Dienstag einen Durchbruch erzielt und sich auf einen Vertragsentwurf verständigt. Vor allem die Nordirland-Frage hatte die Verhandlungen monatelang blockiert. Auch der nun erzielte Vertragsentwurf enthält noch keine dauerhafte Lösung.