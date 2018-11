Nach Tod einer 50-Jährigen - Ermittlungen gegen Lebensgefährten

Horn/Krems (APA) - Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Lebensgefährten einer 50-Jährigen, die am Mittwochabend leblos in ihrem Haus im Bezirk Horn aufgefunden wurde. Der 47-Jährige soll in die Justizanstalt Krems eingeliefert werden. Ermittelt werde gegen ihn wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Nötigung und des Mordverdachts, bestätigte Sprecherin Susanne Waidecker auf Anfrage einen „Heute“-Bericht.

Ein U-Haft-Antrag wurde in Aussicht gestellt. Eine Obduktion hat laut Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Ein toxikologisches Gutachten ist jedoch noch ausständig. Ein Ergebnis werde es in einigen Wochen geben, sagte Waidecker. Der 47-Jährige hatte laut Polizei am Mittwochabend Rettung und Exekutive bei ihrem Einsatz behindert, u.a. soll er Sanitäter beschimpft haben.