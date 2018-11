Börse London schließt gut behauptet, FTSE-100 plus 0,06 Prozent

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel gut behauptet beendet. Der FTSE-100 Index schloss bei 7.038,10 Punkten und einem kleinen Plus von 4,31 Einheiten oder 0,06 Prozent, nachdem er kurz vor Sitzungsende ins positive Terrain gewendet hatte. Eine aufgehellte Stimmung an der Wall Street zog auch den britischen Markt hoch. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 44 Gewinner und 57 Verlierer gegenüber.

Das Brexit-Thema steht an den Finanzmärkten unverändert im Mittelpunkt des Geschehens. Nur wenige Stunden nach Billigung des Brexit-Entwurfs haben mehrere Rücktritte die Regierung in London in eine schwere Krise gestürzt. Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey legten ihre Ämter nieder. Mays Posten als Premierministerin wackelt mehr denn je. Auf sie kommt möglicherweise noch ein Misstrauensvotum in ihrer konservativen Fraktion zu. Völlig ungewiss ist auch, ob das britische Parlament dem Brexit-Entwurf überhaupt zustimmt.

Auf Talfahrt gingen daraufhin die Finanzwerte. Die Titel der Royal Bank of Scotland brachen massive 9,6 Prozent ein. Barclays rutschten 4,1 Prozent ab. Die Aktionäre von Lloyds Banking mussten ein Minus von fünf Prozent verbuchen.

Aston Martin schlossen nach Ergebnisvorlage mit einem satten Abschlag von 6,6 Prozent. Die für ihre James-Bond-Rennwagen bekannte Kultmarke verbuchte im dritten Quartal operativ einen Gewinnsprung auf 25,3 (Vorjahr: 8,6) Mio. Pfund. Der Absatz an Sportwagen verdoppelte sich auf 1.776 Fahrzeuge.

Im Blickfeld standen auch enttäuschende Konjunkturzahlen. Die britischen Einzelhändler haben im Oktober erneut schlechtere Geschäfte gemacht. Wie das Statistikamt ONS in London mitteilte, lagen die Erlöser der Branche 0,5 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

