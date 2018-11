Europas Leitbörsen überwiegend im Minus - Brexit-Thema im Fokus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag tiefer aus dem Handel gegangen. Die Richtung in Europa gab wieder einmal die Tendenz an der Wall Street vor. An den US-Börsen wurden im Verlauf die Vortagsverluste ausgeweitet und dies belastete auch die Stimmung der europäischen Anleger. Der Euro-Stoxx-50 verlor um 0,47 Prozent auf 3.190,31 Zähler.

Thema des Handelstages waren die Entwicklungen rund um den Brexit. Das britische Kabinett hatte am Mittwoch nach stundenlanger Debatte einen Entwurf für einen Austrittsvertrag mit der EU gebilligt. Donald Tusk hatte als EU-Ratspräsident darauf einen Sondergipfel am 25. November angesetzt, auf dem der Austrittsvertrag von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt werden soll.

Die notwendige Zustimmung des britischen Parlaments zu dem Brexit-Vertragsentwurf ist nach Aussagen des Abgeordneten Mark Francois aktuell aber rein rechnerisch nicht möglich. Obwohl mittlerweile vier Minister aus Mays Kabinett zurückgetreten sind, setzt die EU hingegen weiter auf eine Vereinbarung mit Großbritannien zum Austritt.

Die Brexit-Sorgen trafen vor allem Aktien von Finanzinstituten in London hart: So sackten die Anteilsscheine der Royal Bank of Scotland um fast zehn Prozent ab und die von Barclays büßten 4,1 Prozent an Kurswert ein. Lloyds Banking verbilligten sich um satte fünf Prozent.

In Paris gewannen die Papiere von Air France-KLM 1,3 Prozent an Höhe. Trotz der zurückliegenden umfangreichen Streiks habe sich die Fluggesellschaft solide entwickelt, schrieben Experten vom Analysehaus Kepler Cheuvreux.

Aktien von Bouygues gaben um 0,2 Prozent ab. Der Mischkonzern war im dritten Quartal von den Problemen seiner Bausparte nicht so stark gebremst worden wie befürchtet.

In Zürich fielen die Aktien der österreichischen ams 0,9 Prozent. Die schleppende Nachfrage nach neuen iPhones von Apple trifft zwar nun auch den heimischen Halbleiterhersteller. Die neuen mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele des Unternehmens aber erscheinen Börsianern zufolge durchaus erreichbar.

Autowerte standen ebenfalls auf den Verkaufslisten der Anleger. Wie der europäische Branchenverband Acea mitteilte, fiel die Zahl der Fahrzeug-Neuzulassungen in den EU-Ländern im Oktober kräftig. Die Aktien von Volkswagen, BMW und Daimler verzeichneten Abgaben zwischen 0,6 und 2,4 Prozent. Daimler- Papiere litten zusätzlich unter Abstufungen durch die Citigroup.

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Wien ATX 3.135,11 -16,83 -0,53 Frankfurt DAX 11.353,67 -58,86 -0,52 London FT-SE-100 7.038,01 4,22 0,06 Paris CAC-40 5.033,62 -35,23 -0,70 Zürich SPI 10.400,03 -83,77 -0,80 Mailand FTSEMIB 18.905,36 -172,11 -0,90 Madrid IBEX-35 9.073,50 -33,10 -0,36 Amsterdam AEX 524,89 -2,25 -0,43 Brüssel BEL-20 3.526,18 -12,65 -0,36 Stockholm SX Gesamt 1.489,79 -12,66 -0,84 Europa Euro-Stoxx-50 3.190,31 -15,05 -0,47

Euro-Stoxx 351,41 -2,44 -0,69 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA533 2018-11-15/18:23