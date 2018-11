Brexit - May hält an ihrem Kurs fest: „Deal im nationalen Interesse“

London/Brüssel (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May hält an ihrem umstrittenen Brexit-Kurs fest. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz warnte May am Donnerstagabend vor „großer Unsicherheit“, wenn ihr Plan scheitern sollte. „Dieser Deal bringt das, wofür die Menschen gestimmt haben und er ist im nationalen Interesse“, sagte sie.

May äußerte ihr Bedauern, dass mehrere Minister nach der Zustimmung des Kabinetts zum Deal mit der EU ihren Rücktritt erklärt hätten. Sie verstehe jene, die unzufrieden mit den Kompromissen seien. Sie teile auch die Bedenken inbezug auf den „Backstop“ für Nordirland. Ohne diesen könne es aber keinen Deal geben, betonte sie.