Brexit - May: Ich werde das durchziehen

London (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich zuversichtlich gezeigt, ihren umstrittenen Brexit-Plan auch gegen Widerstände in der eigenen Partei und dem Parlament durchsetzen zu können. „Werde ich das durchziehen? Ja“, sagte sie am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz in London.

May bekräftigte, dass es kein zweites Referendum geben werde. „Wir werden die Europäische Union verlassen, und zwar am 29. März 2019.“ Mit Blick auf ihre innerparteilichen Kritiker sagte May, dass die Bürger sich Ergebnisse von der Regierung erwarten. „Führungsstärke besteht darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht die einfachen.“ Sie glaube „mit jeder Faser meines Seins“ daran, dass ihr Kurs der richtige sei.

Ausweichend äußerte sie sich auf die Frage, ob Michael Gove der neue Brexit-Minister werden solle. „Ich habe noch keinen Brexit-Minister ernannt“, sagte sie. Gove mache als Umweltminister einen „ausgezeichneten Job“. Zur Frage nach einem möglichen Misstrauensvotum von Brexit-Rebellen gegen sie sagte sie, dass sie sich auf ihren Job als Premierministerin konzentriere.

Angesichts der ausweglos scheinenden Ausgangslage im Unterhaus, wo sich eine deutliche Mehrheit gegen ihren Deal abzeichnet, appellierte May an die Abgeordneten, sich „darauf zu konzentrieren, dass die Menschen für den Austritt gestimmt haben“. Sie habe in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, dieses Votum umzusetzen „und den besten Deal nach Hause zu bringen“.