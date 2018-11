Kandidaten für CDU-Vorsitz stellen sich der Basis vor

Lübeck (APA/AFP) - In Lübeck sind CDU-Mitglieder zu einer ersten Regionalkonferenz zusammengekommen, auf der sich die drei Kandidaten für den Parteivorsitz vorstellen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn präsentierten sich am Donnerstagabend 800 CDU-Mitgliedern aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Bis Mitte November finden sieben weitere CDU-Regionalkonferenzen statt. Die CDU hat die Veranstaltungen unter das Motto „Demokratie erleben. Zukunft gestalten“ gestellt. Es gebe eine „richtige Aufbruchstimmung in der Partei“, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther als Gastgeber der Vorstellungskonferenz im Norden bei der Begrüßung der Kandidaten.

Nach einer Vorstellungsrunde sollen die Parteimitglieder den Kandidaten Fragen stellen. Dafür lagen in der Veranstaltungshalle, einem historischen Industriebau am Lübecker Hafen, Karten aus, auf denen die CDU-Mitglieder vermerken konnten, welche Frage sie welchem Kandidaten stellen wollen.

In Umfragen liegen Kramp-Karrenbauer und Merz bisher deutlich vor Spahn. Nach dem am Donnerstag pünktlich zum Beginn der ersten Regionalkonferenz veröffentlichten ARD-“Deutschlandtrend“ sind 46 Prozent der befragten CDU-Anhänger der Ansicht, Kramp-Karrenbauer sollte neue CDU-Vorsitzende werden. 31 Prozent der CDU-Anhänger wollen Merz an der Parteispitze sehen und zwölf Prozent der CDU-Anhänger sprechen sich für Spahn aus. Zu Beginn der Konferenz erhielt Merz den lautesten Applaus, gefolgt von Kramp-Karrenbauer und Spahn.

Gewählt wird der neue Parteivorsitzende am 7. Dezember auf einem Parteitag in Hamburg von rund tausend Delegierten. Die Regionalkonferenzen sind für die drei Kandidaten somit ein wichtiger Stimmungstest an der CDU-Basis.

CDU-Chefin Angela Merkel hatte angekündigt, nach 18 Jahren nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren, als deutsche Kanzlerin will sie aber bis Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben. Die Wahl des neuen Vorsitzenden markiert damit nicht nur das Ende einer Ära für die Partei, sie gilt auch als Richtungsbestimmung für den künftigen Kurs der CDU.

Spahn gilt als Mann des konservativen Flügels, Merz als Wirtschaftsliberaler und die Merkel-Vertraute Kramp-Karrenbauer als Vertreterin eines Kurses der Mitte. Zuletzt versuchten die drei Kandidaten jedoch, in Interviews ihr Profil zu erweitern. Der 38-jährige Spahn stellte sich zudem in Abgrenzung zu dem 63-jährigen Merz und der 56-jährigen Kramp-Karrenbauer als wahre Kraft der Erneuerung dar.