US-Börsen drehen im Verlauf ins Plus

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Donnerstag im Verlauf positiv tendiert. Gegen 19.20 Uhr notierte der Dow Jones mit einem leichten Plus von 26,41 Zählern oder 0,11 Prozent bei 25.106,91 Punkten. Der S&P-500 Index lag 9,65 Punkte oder 0,36 Prozent in der Gewinnzone bei 2.711,23 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte um 57,56 Zähler oder 0,81 Prozent auf 7.193,96 Einheiten zu.

Die wichtigsten US-Indizes hatten sich im Eröffnungshandel negativ gezeigt, waren dann aber klar ins Plus geklettert. Politisch standen Sanktionen gegen Personen im Zusammenhang mit dem Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi und gegen den Iran im Mittelpunkt. Außerdem war der Datenkalender prall gefüllt.

Eine Reihe von Konjunkturdaten hatte unterschiedliche Signale geliefert. Einerseits ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche überraschend stark gestiegen. Ökonomen hatten durchschnittlich sogar mit einem Rückgang gerechnet. Auch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt.

Andererseits hat sich im gleichen Zeitraum die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York überraschend aufgehellt und die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Vormonat deutlich gestiegen. Darüber hinaus sorgte die Vorlage von Geschäftszahlen für Bewegung bei Einzelwerten.

So hat Walmart nach einem guten dritten Quartal seine Prognose angehoben und blickt optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Trotz der guten Nachrichten ging es im Verlauf für den Walmart-Kurs um 2,19 Prozent nach unten. Dies wurde mit Gewinnmitnahmen erklärt.

Ebenfalls mit Geschäftszahlen konnte der US-Netzwerk-Spezialist Cisco positiv überraschen. Sein Umsatz ist im ersten Jahresviertel um 8 Prozent auf 13,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Cisco-Kurs stieg zuletzt um 2,86 Prozent.

Die Aktien von JPMorgan legten im Verlauf um 1,60 Prozent zu. Staranleger Warren Buffett war mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway in großem Stil bei der größten US-Bank eingestiegen.

