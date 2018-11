Doskozil präsentierte Burgenland-Budget 2019 mit neuen Akzenten

Eisenstadt (APA) - Burgenlands Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Donnerstag im Landtag das erste Budget unter seiner Verantwortung präsentiert. Für 2019 sieht der Voranschlag, bei dem der Ressortchef auch neue Akzente setzt, Einnahmen und Ausgaben von insgesamt jeweils 1,16 Milliarden Euro vor. Zwei Millionen Euro Schulden sollen abgebaut werden.

Mit dem im Gesamtumfang um 20 Millionen Euro steigenden und ausgeglichenen Budget 2019 setze man den seit 2015 eingeschlagenen Weg - keine Neuverschuldung und ab 2016 Abbau von Schulden - fort. Beim Voranschlag 2019 habe man hingegen eine neue Berechnungsgrundlage herangezogen.

In Vergangenheit habe man sich beim Budget für das kommende Jahr an der jeweils vorliegenden Wirtschaftsprognose orientiert, erläuterte Doskozil. Diesmal habe man sich, während die Wirtschaftsprognosen positiv seien, stringent an den selbst auferlegten, fünfjährigen Budgetrahmen gehalten.

So habe man sich „einen finanziellen Polster“ für 2019 im Ausmaß von sieben bis acht Millionen Euro erarbeitet. Die - wenn sich die Prognosen erfüllen - zur Verfügung stehenden Mittel wolle man in Richtung Biolandwirtschaft und Bildung einsetzen.

Der Finanzreferent sprach auch „Defizite in der Vergangenheit“ an: So werde man sich „offensiv“ die Situation um die Zinsswaps ansehen. Hier habe sich das Land „aus den Erkenntnissen anderer Verfahren, in Linz etc.“ eine Rechtsmeinung gebildet. Mit dieser wolle man an die entsprechenden Banken herantreten: „Das passiert aktuell“, sagte Doskozil. In weiterer Folge werde man versuchen, „im Vergleichswege, das ist das Ziel“ - aber auch, wenn das nicht möglich sei, „klar und deutlich“ - den Rechtsstandpunkt des Landes durchzusetzen.

Als zentrale Parameter eines Budgets hob Doskozil die Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit hervor. Man müsse stets ein Auge auf die Budgetentwicklung haben, um nicht das Land in eine Schieflage zu bringen: „Das muss und darf in Zukunft nicht passieren und dafür werden wir Garant sein“.

Anspruch an die Verantwortlichen müsse es auch sein, dass Unternehmen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit geführt werden. So fordere man etwa von der Landesholding kommendes Jahr eine Dividende von zwei Millionen Euro ein.

Doskozil plädierte weiters dafür, den in Vergangenheit „zurückgedrängten“ Sektor Staat zu stärken. Nach seiner Vorstellung sei es zum Beispiel ausgeschlossen, am Rücken von zu Pflegenden Gewinne zu erzielen.

Der Landesrat skizzierte auch Eckdaten des Budgets: So steigen die Bildungsausgaben von 276 auf 277 Millionen Euro. 116,8 Millionen sollen in die Gesundheit fließen, davon 85 zur Finanzierung der fünf Spitäler. „Marginal“ auf 26,5 Millionen steige der Kulturetat.

Ein „Unsicherheitsfaktor“ in der Finanzierung des Gesundheitssystems sei die Entwicklung des Krankenkassenwesens auf Bundesebene. Hier müsse es noch Verhandlungen geben. Unter der Prämisse, dass der Ausgleichsfonds wegfalle, würden der Gebietskrankenkasse im Burgenland elf Millionen Euro fehlen, so Doskozil.

Eine große Herausforderung stelle in den nächsten Jahren der Spitalsneubau in Oberwart dar. Dieser werde mehr als die 2014 budgetierten 160 Millionen Euro kosten. Die Summe werde „aber nicht in Regionen der 300 Millionen liegen“. Ende 2019 werde man alle Kosten und die Finanzierung öffentlich machen, kündigte Doskozil an.

Im Sozialbereich gebe es eine Ausgabensteigerung von 351 auf 357 Millionen Euro. Man müsse Pflege möglicherweise in Zukunft „neu denken“, etwa im Hinblick auf die Zahl der Pflegebetten in den Landesteilen oder auf die Pflege zu Hause.

52 Millionen würden 2019 für den Öffentlichen Verkehr aufgewendet. Die Wirtschaftsförderung steige auf 29,4 Millionen Euro. 10,9 Millionen seien nötig, um die Mindestsicherung zu bedecken. Bei der Grundversorgung hingegen würden die Kosten von heuer auf das nächste Jahr um in etwa mehr als fünf Millionen Euro sinken, erläuterte Doskozil.