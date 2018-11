Über 1.500 Migranten aus Zentralamerika in mexikanischer Grenzstadt

Tijuana (APA/AFP) - Die Zahl der Migranten aus Zentralamerika in der mexikanischen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA ist auf mehr als 1.500 gestiegen. 800 Migranten trafen am Donnerstag an Bord von 22 Bussen ein. Sie waren vor gut einem Monat in Honduras aufgebrochen. Die mehr als 4.300 Kilometer lange Strecke legten sie größtenteils zu Fuß und per Anhalter zurück.

„Endlich haben wir Tijuana erreicht. Ich kann es nicht abwarten, die Grenze zu sehen“, sagte die Honduranerin Carmen Soto, die mit ihren zwei kleinen Kindern unterwegs ist. Mehr als 750 Migranten kamen bereits in den vergangenen Tagen in mehreren Gruppen in Tijuana an, das gegenüber der kalifornischen Stadt San Diego liegt.

Mehr als 3.000 weitere Flüchtlinge wurden noch am Donnerstag oder Freitag erwartet - in Bussen, die Hilfsorganisationen, private Sponsoren und örtliche Behörden zur Verfügung stellten. Jenseits der Grenze errichteten fast 6.000 von US-Präsident Donald Trump entsandte Soldaten Sperren aus Betonbarrieren und rasiermesserscharfem NATO-Draht. An zwei Grenzübergängen wurden dafür mehrere Fahrspuren abgeriegelt.

Ziel der Migranten ist es, in den USA als Flüchtlinge anerkannt zu werden, die vor der extremen Gewalt und Armut in ihren Heimatländern Honduras, El Salvador und Guatemala fliehen. Doch Trump hat die Migranten als „Kriminelle“ bezeichnet und mehrfach vor einer „Invasion“ gewarnt. Um diese zurückzudrängen, will er insgesamt bis zu 9.000 Soldaten an die südliche Landesgrenze verlegen.