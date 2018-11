Brexit - Deutsche Pressestimmen zu den Turbulenzen in London

London/Brüssel (APA/AFP) - Deutsche Tageszeitung kommentieren in ihren Freitagsausgaben die Lage im britischen EU-Austrittsprozess angesichts der innenpolitischen Turbulenzen nach der Zustimmung des Kabinetts in London zum Deal mit der EU.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“:

„Da glaubten die europäischen Partner des Vereinigten Königreichs schon, eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Brexit sei zurückgelegt; zumal das britische Kabinett den Entwurf des Austrittsabkommens gebilligt hatte. Angeblich. Doch mit jedem Rücktritt, der aus London gemeldet wurde, macht sich wieder Pessimismus breit: Die Gefahr, dass das Königreich die EU im kommenden März ohne Vertragsabschluss verlässt, es also zum „harten Brexit“ kommt, ist nicht nur nicht gebannt, sie ist vielleicht größer als je zuvor. Von Paris bis Berlin sieht man diese Möglichkeit mit Enttäuschung und bitterem Realismus, selbst wenn beteuert wird, dass man noch immer auf eine Verhandlungslösung hoffe. Aber viel Geld darauf setzen würden nicht einmal diejenigen, die gerne an den britischen Pragmatismus glauben. (...)“

„Es war von Anfang an klar, dass die Trennungsverhandlungen eine hochkomplizierte Sache sein und einige Versprechen, die während des Brexit-Wahlkampfs gemacht worden waren, den Zusammenprall mit der Wirklichkeit nicht überleben würden. Manche kritisieren die EU, weil sie in den Verhandlungen auf ihren Prinzipien beharrte. Aber warum hätte sie darauf nicht beharren, warum hätte sie ihre Interessen preisgeben sollen, während die britische Seite erst spät so etwas wie einen Plan hatte? Nicht die Freizügigkeit hat sich als größtes Hindernis erwiesen, sondern das künftige Regime an der irischen Grenze. Davon war nicht die Rede, als die Brexit-Freunde den Wählern das Blaue vom Himmel versprachen.“

„Frankfurter Rundschau“:

„Dieser lange und heftige Streit zeigt, wie gespalten die Briten über den Austritt aus der Europäischen Union sind. Die beiden Lager stehen sich unversöhnt gegenüber und scheinen zu einem Kompromiss nicht mehr bereit. Der Zwist wird zudem immer komplizierter, weil zu den inhaltlichen Differenzen und zu hohen Erwartungen an den EU-Austritt nun die Enttäuschung über das vorläufige Ergebnis kommt.“

„Die Welt“ (Berlin):

„Mays größter Feind ist unbesiegbar: die Illusion. Gegen Träume und Utopien, gegen Wahnvorstellungen und verlockende Parolen gewinnt ein Verstandesmensch wie Theresa May keinen Meter Boden - und das im Land des Pragmatismus! Die Mehrheit der britischen Gesellschaft lebt seit geraumer Zeit im Reich der Sinnestäuschung. Offenbar braucht sie den Aufprall, um aufzuwachen. Kein Europäer kann darüber glücklich sein. Und das nicht, weil die Briten bald nicht mehr jährlich sieben Milliarden Euro an die EU überweisen. Es ist das Wegbrechen westlicher Macht, das verhängnisvoll ist. Wie immer der Brexit aussehen wird, schleunigst müssen Franzosen und Deutsche mit London ein trilaterales Bündnisgeflecht schaffen, das Großbritannien einbindet - unter welchem Premier auch immer.“

„Straubinger Tagblatt“:

„Schon heute ist klar, dass Theresa May mit dieser Vereinbarung bei einer Abstimmung im Parlament mit Pauken und Trompeten durchfallen wird. So ist denn aus heutiger Sicht zu konstatieren, dass es wohl auf einen ‚harten‘ Brexit hinauslaufen wird. Davor aber graut es allen halbwegs aufgeschlossenen Briten, denn das würde das Land politisch und wirtschaftlich an den Abgrund führen. Großbritannien wäre dann für die EU ein Drittland wie Angola mit all den Nachteilen im Zollbereich. Und innenpolitisch gäbe es mit einer harten Zollgrenze in Irland einen heute kaum auszulotenden Sprengstoff.“

„Badisches Tagblatt“:

„Ging May nicht Anfang Oktober aus dem Parteitag der Tories noch selbstbewusst tänzelnd hervor? Nun, wenige Wochen später, steht die britische Premierministerin vor einem Scherbenhaufen namens Regierung. Dass es im Parlament schwierig werden würde, war klar. Aber nun versagt ihr auch noch ein namhafter Teil ihres Kabinetts die Gefolgschaft. Weil May letztlich nicht das hielt, was sie ihren Briten versprochen hat.“

„Nürnberger Nachrichten“:

„Wie auch immer die politische Krise im Vereinigten Königreich weitergeht - die Unterhändler Londons haben einem Deal zugestimmt, hinter den man nicht mehr zurückfallen wird. Selbst der Versuch, den Vertrag erneut auf den Prüfstand zu stellen, muss scheitern. Wobei die Aufregung in Großbritannien ohnehin unverständlich ist. Denn genau genommen sorgen die jetzigen Abmachungen doch nur dafür, dass beide Seiten mehr Zeit bekommen, um ihre Beziehungen und ihre künftige Handelspraxis in den nächsten Schritten zukunftsfähig auszuhandeln.“