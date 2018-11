Gruevski-Flucht - Montenegros Polizei bestätigte Aufenthalt

Podgorica/Tirana/Skopje (APA) - Die montenegrinische Polizei hat am Donnerstagabend bestätigt, dass der frühere mazedonische Regierungschef Nikola Gruevski am Sonntagabend ins Land eingereist war. Gruevski habe das Land noch am gleichen Tag wieder verlassen, hieß es in einer Aussendung. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben.

Weitere Details wurden von der montenegrinischen Polizei nicht angegeben. Die albanische Grenzpolizei hatte zuvor mitgeteilt, dass Gruevski am Sonntag in einem Wagen der ungarischen Botschaft in Tirana in Richtung Montenegro ausgereist war. Seit Dienstag hält sich der konservative Politiker in Budapest auf.

Gruevski bestätigte auf Facebook, dass er um Asyl angesucht habe. Wie er aus Montenegro nach Budapest kam, bleibt weiterhin ungeklärt. Der wegen Amtsmissbrauchs zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilte Ex-Premier hätte am vergangenen Donnerstag seine Haftstrafe antreten. Er war in der Haftanstalt allerdings nicht erschienen.