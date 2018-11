Volleyball: UVC Graz im Challenge-Cup erst im Golden Set weiter

Kaposvar (APA) - Der UVC Graz ist im Challenge-Cup der Volleyballer in einem spannenden Duell mit Kaposvar in die dritte Qualifikationsrunde aufgestiegen. Nach dem 3:0 im Hinspiel verloren die Steirer das Rückspiel in Ungarn am Donnerstag nach dem Gewinn des ersten Satzes noch mit 1:3. Die Entscheidung über den Aufstieg musste im Golden Set fallen, in dem sich die Grazer mit 15:11 durchsetzten.

„Die niedrige Halle in Kaposvar hat uns Probleme bereitet, aber zum Glück haben die Burschen im Golden Set nochmals alles reingeschmissen“, sagte UVC-Manager Fred Laure. In der nächsten Runde (Sechzehntelfinale) trifft der ÖVV-Vertreter nun auf den israelischen Club Kfar Saba. Das Heimspiel findet am 28. November (19.30 Uhr) im Sportpark statt, eine Woche später geht es in Israel ins Rückspiel. Der Vorschlag der Steirer, beide Spiele in Österreich auszutragen, wurde von den Israelis nicht angenommen.

Ergebnis Zweitrunden-Rückspiel der Qualifikation im Challenge-Cup der Herren vom Donnerstag:

Fino Kaposvar - UVC Graz 3:1 (-17,22,12,16). Hinspiel 0:3, Golden Set (da jeweils 3 Punkte): 11:15, Graz damit weiter