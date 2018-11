New York (APA) - Die US-Börsen waren am Donnerstag zunächst einheitlich im Minus gestartet und hatten damit vorläufig an die Verluste des Vortages angeknüpft. Im Verlauf gelang den New Yorker Indizes jedoch die Wende und die US-Aktienmärkte gingen mit klar positiver Tendenz aus dem Handel. Neben einer Reihe von Konjunkturdaten standen Quartalszahlen von einigen Unternehmen auf dem Programm.

Der Dow Jones Industrial Index stieg um 208,77 Punkte oder 0,83 Prozent auf 25.289,27 Einheiten. Der S&P-500 Index legte um 28,62 Punkte oder 1,06 Prozent auf 2.730,20 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 122,64 Einheiten oder 1,72 Prozent auf 7.259,03 Zähler.

Die Wirtschaftsdaten lieferten ein durchwachsenes Bild. Einerseits ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche überraschend stark gestiegen. Ökonomen hatten durchschnittlich mit einem Rückgang gerechnet. Auch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt.

Andererseits hat sich im gleichen Zeitraum die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York überraschend aufgehellt und die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Vormonat deutlich gestiegen. Eindeutig positiv fielen hingegen die Zahlenvorlagen von Unternehmen aus.

So hat etwa Cisco Anleger mit einem überraschend gut verlaufenen Geschäftsquartal erfreut. Der US-Netzwerk-Spezialist hatte den Umsatz im ersten Quartal seines neuen Geschäftsjahres um acht Prozent auf 13,1 Milliarden US-Dollar gesteigert. Diese Nachricht beförderte Cisco-Werte (plus 5,5 Prozent) an die Spitze des Dow Jones.

Der Mischkonzern 3M rechnet unterdessen in den kommenden Jahren mit einem kräftigen Gewinnwachstum. Pro Aktie dürfte der Überschuss in den nächsten fünf Jahren um jährlich 8 bis 11 Prozent zulegen, das Umsatzwachstum aus eigener Kraft soll im Schnitt zwischen 3 und 5 Prozent liegen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der 3M-Kurs ging um 3,46 Prozent höher aus dem Handel.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für den Einzelhandelskonzern Walmart nach Zahlen auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 103 US-Dollar belassen. Der Konzern sei einer der wenigen Einzelhändler mit einem robusten Wachstum sowohl in den Filialen als auch online, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass die Anteilsscheine von Walmart (minus 1,96 Prozent) trotz der zufriedenstellenden Zahlenvorlage negativ schlossen, dürfte an Gewinnmitnahmen gelegen haben.

