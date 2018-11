Fußball: ÖFB-Team verspielte mit 0:0 Nations-League-Aufstiegschance

Wien (APA) - Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der Nations League die Chance auf den Aufstieg in die höchste Klasse verspielt. Das ÖFB-Team kam am Donnerstag vor 37.200 Zuschauern in Wien gegen Bosnien-Herzegowina über ein 0:0 nicht hinaus. Damit sind die Positionen in der Gruppe 3 der Liga B schon vor dem letzten Spiel der Foda-Auswahl am Sonntag (18.00 Uhr) in Nordirland bezogen.

Bosnien-Herzegowina steht als Gruppensieger und Aufsteiger in die Liga A fest, Österreich beendet die Gruppe auf Rang zwei und hat damit den Klassenerhalt geschafft. Nordirland muss als Gruppenletzter absteigen.