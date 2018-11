Fußball: ÖFB-Gegner Nordirland erreichte 0:0 in Dublin gegen Irland

Dublin (APA) - Nordirlands Fußball-Team, das am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/live ORF eins) im abschließenden Nations-League-Match in Belfast Österreich empfängt, hat am Donnerstagabend in einem Testspiel in Dublin ein 0:0 gegen Irland erreicht. Da sich Österreich und Bosnien-Herzegowina in Wien ebenfalls torlos trennten, müssen die bisher punktlosen Nordiren in die dritte Nations-League-Leistungsstufe absteigen.

Nordirland war von Beginn weg das klar bessere Team, scheiterte aber in der ersten Hälfte mit guten Chancen von Gavin Whyte (14.) sowie Stuart Dallas (41.) jeweils am irischen Schlussmann Darren Randolph. Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste gefährlich. Liam Boyce (69.) und „Joker“ Jordan Jones (72.) hatten die Entscheidung auf dem Fuß, doch Middlesbrough-Tormann Randolph rettete Irland mit Glanzparaden das 0:0.

Nordirland spielte mit: Peacock-Farrell - Smith (74. Ward), Cathcart, J. Evans, Lewis - Davis - Whyte (61. Jones), C. Evans (65. McNair) , Saville, Dallas - Boyce (71. Lafferty)