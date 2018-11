Fußball: Kroatien schlug Spanien und hat noch Chance auf Gruppensieg

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA641 vom 15.11.2018 muss im letzten Absatz das Alter von Brekalo (20 statt 17) berichtigt werden. --------------------------------------------------------------------- ~ Zagreb (APA) - Vizeweltmeister Kroatien hat den Abstieg aus der Liga A der Fußball-Nations League abgewendet und darf nun sogar noch mit dem Gruppensieg spekulieren. Die Kroaten siegten am Donnerstagabend im Heimspiel gegen Spanien mit 3:2 (0:0), wobei der Siegestreffer durch Tin Jedvaj erst in der 93. Minute fiel. Die Spanier hatten zwei Führungstreffer der Hausherren zuvor zweimal ausgeglichen.

Vor dem abschließenden Spiel der Gruppe zwischen England und Kroatien am Sonntag führen die Iberer zwar weiter mit sechs Zählern, England und Kroatien halten nun aber bei jeweils vier. Mit einem Remis in London wären freilich die Spanier beim Finalturnier im kommenden Sommer dabei. England könnte im Fall einer Niederlage noch absteigen.

In einem weiteren Liga-A-Spiel schlug Belgien zu Hause Island mit 2:0 (0:0), Doppeltorschütze war Michy Batshuayi (65., 81.). Die Schweiz muss damit am Montag daheim gegen den WM-Dritten Belgien gewinnen, um noch den Sprung auf Platz eins der Gruppe schaffen zu können. Dafür werde bereits ein 1:0 reichen.

Für die Kroaten traf Ivan Perisic schon in der Anfangsphase Metall, danach blieben Torchancen aber Mangelware. Dies sollte sich nach Beginn der zweiten Halbzeit ändern. Zunächst erzielte Andrej Kramaric (54.) nach einem Fehler der Spanier im Spielaufbau das 1:0, Dani Ceballos gelang aber nur zwei Minuten später der Ausgleich. Der 22-jährige Jedvaj (69.) traf dann nach Flanke von Luka Modric zu seinem ersten internationalen Tor.

Auch diese Führung währte nicht lange, Sergio Ramos stellte per Hand-Elfmeter (78.) auf 2:2. Als schon ein Remis fix schien, schlug Leverkusens Jedvaj aus einem Abstauber nach einer Einzelaktion des erst 20-jährigen Debütanten Josip Brekalo noch einmal zu. Die Kroaten, die seit mittlerweile fünf Jahren zuhause unbesiegt sind, revanchierten sich damit für die 0:6-Abfuhr im Hinspiel.