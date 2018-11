Streit um Richter-Pensionierungen - „Polen stellt EU auf die Probe“

Warschau/Brüssel/Luxemburg (APA/dpa) - „Konstytucja“ steht über dem Haupteingang von Polens Oberstem Gericht. Auf Deutsch: „Verfassung“. Demonstranten, die das Schild dort anbrachten, wollen ihrem Unmut über die Zwangspensionierungen oberster Richter Luft machen, mit denen Warschaus Regierung verfassungswidrig Platz für eigene Kandidaten schaffte, wie sie meinen.

Auf vorläufige Anordnung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sind die zwangspensionierten Juristen zwar inzwischen erst mal wieder zurück im Dienst - doch wie es in dem Streit weitergeht, ist unklar.

Polens umstrittene Alleinregierung der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hüllt sich in Schweigen - am Freitag wird der Fall nun vor dem EuGH weiterverhandelt. Bei einer Anhörung vor dem höchsten EU-Gericht in Luxemburg können beide Seiten erstmals mündlich ihre Standpunkte erläutern. Ein Beschluss wird erst in einigen Wochen erwartet.

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki kündigte in der Sache vage an, seine Regierung werde „bald“ Pläne präsentieren. Laut Staatspräsident Andrzej Duda muss sich die Regierung wahrscheinlich vorübergehend fügen. „Ansonsten könnten drakonische Geldstrafen drohen“, sagte er dem Sender „Radio Maryja“. Der EuGH kann Strafen auferlegen, wenn seine Anweisungen missachtet werden.

Allerdings verteidigt Polens Regierungspartei inhaltlich weiter hartnäckig das Gesetz, mit dem das Renteneintrittsalter oberster Richter von 70 auf 65 Jahre gesenkt wurde - was seit Juli mehr als 20 Juristen den vorzeitigen Ruhestand bescherte. Mit der Reform werde das Gericht effizienter und von korrupten Richtern befreit, argumentieren PiS-Vertreter.

EU-Behörden bemängeln dagegen, der Einfluss des Justizministers und des Staatspräsidenten auf die Richterwahl werde gestärkt. Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz und EU-Grundwerte in Gefahr - sie klagte. Um unumkehrbare Veränderungen an dem Gericht aufzuhalten, ordnete der EuGH Mitte Oktober an, die Zwangspensionierungen vorerst zu stoppen und rückgängig zu machen.

„Das „sofort“ nehmen wir wörtlich“, sagt der Sprecher am Obersten Gericht, Michal Laskowski. Man folge der einstweiligen Anordnung, die Juristen kehrten zurück. „Sie lesen Akten, für Ende November sind ihre ersten Sitzungen geplant“, berichtet er - und grüßt beim Gang durch das Gericht einen der zwangspensionierten Kollegen.

Von den Betroffenen will auf dpa-Anfrage keiner über die Entwicklung sprechen. Grund dafür könne der Druck der Regierung sein, fürchtet Laskowski. „Gegen viele Richter, die die Reformen öffentlich kritisiert haben, wurden Disziplinarverfahren eingeleitet.“ Die PiS reformiert seit ihrer Amtsübernahme 2015 umfassend die Justiz, Brüssel leitete schon 2016 ein Rechtsstaatsverfahren gegen das Land ein.

Laut Rechtsexperten hat sich die PiS bereits das Verfassungsgericht und den für die Richterwahl zuständigen Landesrichterrat untertan gemacht. Das Oberste Gericht sei nun die letzte Instanz in ihrem Visier, sagt Laskowski - er wirft der Partei Verfassungsbruch vor. So sei selbst die 65-jährige Gerichtspräsidentin Malgorzata Gersdorf in Pension geschickt worden, obwohl ihre Amtszeit eigentlich rechtlich bis 2020 geschützt sei. Das sei eine „offensichtliche Übernahme der Kontrolle am Gericht“, argumentieren Kritiker.

Die PiS erhöhte darüber hinaus die Richterzahl am Obersten Gericht von 90 auf 120. Duda berief bereits 37 neue Juristen ins Amt. „Wir haben eine Gruppe alter und eine Gruppe neuer Richter, die sich nicht integrieren“, sagt Laskowski. Es hätten sich Fronten gebildet. Die altgedienten Richter werfen den neuen Kollegen demnach vor, sie hätten den Konflikt ausgenutzt, um an ihre Positionen zu kommen.

„Egal wie kompetent die neuen Richter auch urteilen werden, Zweifel an ihrer Unabhängigkeit werden sie nicht wieder los“, sagt Laskowski. Er fürchtet Konsequenzen für den Ruf der gesamten polnischen Justiz. „Die PiS-Reformen haben uns jetzt schon auf Jahre geschadet.“

Die vorläufige EuGH-Anordnung gibt ihm Hoffnung. „Es ist eine Chance, dass das Oberste Gericht wieder vorschriftsgemäß funktionieren kann“, sagt er. Brüssel müsse nun beweisen, dass es die gemeinsamen Werte der Gemeinschaft schützen könne. Ansonsten könne jeder machen, was er wolle. „Die EU-Behörden werden auf die Probe gestellt.“

