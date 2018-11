Metaller-KV - Verhandlungen unterbrochen: Sonntag wird fortgesetzt

Wien (APA) - Das Ringen um eine Einigung im Metaller-KV hat vorerst kein Ende, am Sonntag wird weiterverhandelt. Um 11.00 Uhr gehen die Gespräche weiter, hieß es nach 15-stündigen Verhandlungen von Donnerstag auf Freitag von der Arbeitnehmerseite in der Wirtschaftskammer. Die Streikdrohung für Montag bleibt aufrecht, kommt es am Sonntag nicht zu einer Einigung.

„Wir haben heute vertagt, unterbrochen. Wir werden am Sonntag weiterverhandeln“, sagten die Arbeitnehmer-Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) am Freitag gegen 06.00 Uhr in der Früh. „Wir sind uns näher gekommen, es hat Bewegung geben. Trotzdem sind wir noch weit auseinander.“ Beim Geld liege man sehr weit auseinander. „Wir verhandeln hier weiter. Wir sind aber noch lange noch nicht am Ziel.“

Annäherungen gab es im Rahmenrecht, so die Arbeitnehmervertreter. „Wir sind aber auch hier noch nicht am Ende.“

