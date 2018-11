Speed-Dating mit der Basis - CDU-Kandidatentrio tritt an

Berlin (APA/Reuters) - Am Ende strahlen die drei Kandidaten um die Wette. Drei Stunden lang haben sich Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn in Lübeck 20 Fragen der CDU-Basis gestellt - und allen Versuchungen widerstanden, sich gegenseitig offen anzugreifen.

„Diesen Spaß werde ich Ihnen nicht machen“, wehrt Merz gut gelaunt eine letzte Frage ab, doch bitte die Unterschiede zwischen den drei Kandidaten klarzumachen. „Wir haben miteinander verabredet, dass wir nur gut übereinander sprechen“, schiebt er hinterher.

Tatsächlich betonen die Kandidaten in der ersten CDU-Regionalkonferenz zur Parteivorsitzenden-Kür vor allem, wenn sie etwas genauso sehen wie die Kontrahenten. Ständig loben sich Kandidaten und Publikum gegenseitig für die Demokratieübung bei der Kandidatenauswahl nach 18 Jahren CDU-Vorsitz von Angela Merkel.

Die verordnete Fairness sorgt schon dafür, dass zu Beginn das Los entscheidet, wer mit den zehnminütigen Bewerbungsreden beginnen soll. Und bei jeder Frage muss ein anderer Kandidat mit der Antwort beginnen. Es wird sogar die Zeit gestoppt - am Ende hat Spahn mit 37 Minuten nur etwas mehr geredet als Kramp-Karrenbauer und Merz.

Dennoch macht an dem Abend jeder seine Stärken deutlich. Kramp-Karrenbauer betont gleich, dass sie mit der Erneuerung der CDU ja längst begonnen hat, die Merz und Spahn noch fordern - und im übrigen Wahlen gewinnen könne. Der 38-jährige Spahn gibt den entschlossenen Erneuerer. Und Merz erntet großen Applaus, als er verspricht, die AfD auf die Hälfte zu schrumpfen.

Aber es gibt auch indirekte Attacken. Als Merz etwa die Behandlung von Kanzlerin Angela Merkel auf dem CSU-Parteitag durch Horst Seehofer 2015 scharf kritisiert, pflichtet ihm der Gesundheitsminister erst bei. Aber dann schiebt er süffisant hinterher: „Ich hätte mir gewünscht, wir hätten Sie damals an Bord gehabt“, sagt er und bekommt Applaus. Denn dass Merz sich 2009 erst aus der Politik zurückgezogen hat und jetzt wieder einsteigt, sichert ihm nicht nur Sympathien.

Ansonsten gibt sich das Trio vor allem bescheiden. Alle betonen, dass Parteivorsitz keine automatische spätere Kanzlerkandidatur nach sich ziehe. Alle wollen mit Kanzlerin Angela Merkel gut zusammenarbeiten. Der Grund: Das Trio weiß ganz genau, dass die Mehrheit der Deutschen will, dass Merkel bis 2021 Kanzlerin bleibt. Und gewählt wird auf dem Bundesparteitag in Hamburg von den 1.001 Delegierten nur, wer die Seele der Partei streichelt. „CDU first“ lautet deshalb das Motto des Trios. Diskussionen sollen künftig in der Partei „von unten nach oben“ geführt werden. Positionen sollen erst in der Partei formuliert und beschlossen werden und dann Leitlinie für die Regierung werden, betonen alle drei. Dass dies im hektischen Regierungsalltag mit der Notwendigkeit eines schnellen Krisenmanagements oft nur ein frommer Wunsch bleiben muss, übergehen Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn. Sie wissen, was das Publikum hören will.

Ganz am Schluss wagt Spahn dann aber doch noch einmal eine offenere Abgrenzung. Zum einen erwähnt er, dass ihn Kramp-Karrenbauers Position gegen die Ehe für alle als verheirateter schwuler Mann getroffen habe. Außerdem verweist er auf die Differenzen in der Flüchtlingspolitik - und überholt CSU-Chef Horst Seehofer und dessen Obergrenzen-Forderung. 200.000 neu ankommende Flüchtlinge und Migranten pro Jahr seien immer noch zu viel, meint Spahn. Mit dem Flüchtlingsthema will auch Merz punkten, indem er sehr energisch sagt, man dürfe keine Parallelgesellschaften dulden - und „ein erheblicher Anteil“ der Flüchtlinge sei antisemitisch.

Das gibt Kramp-Karrenbauer die Chance, ihre Wunsch-Rolle als vermittelnde Parteichefin-Anwärterin herauszustellen. Erst sammelt sie den kollektiven Beifall des Publikums ein, als sie den Verzicht auf Weihnachtslieder in Kindergärten geißelt. „Das ist keine Form der Toleranz, das ist eine Form der kulturellen Selbstverzwergung.“ Aber dann warnte sie, dass man doch bitte keine ganzen Gruppen unter Generalverdacht stellen solle. Allerdings verhindert die demonstrativ gute Laune des Trios, dass die Schärfe der Argumente sichtbar wird.

Nur einmal gibt es einen Moment, in dem die Choreografie fast durcheinandergewirbelt worden wäre. Denn Andreas Ritzenhoff meldet sich zu Wort - der sich auch um den CDU-Vorsitz bewirbt, aber nicht mit auf der Bühne stehen darf. Nach Absprache mit Merz und Spahn setzt Kramp-Karrenbauer ihren virtuellen Hut als amtierende CDU-Generalsekretärin auf. Ritzenhoff sei anders als das Trio eben nicht von einem Parteigremium nominiert worden. „Insofern möchte ich hier dem Eindruck entgegentreten, dass hier mit unfairen Mitteln gespielt wird“, betont sie - bevor sich das Trio wieder in die Fragerunde stürzt, die sich noch siebenmal in anderen deutschen Bundesländern wiederholen soll.