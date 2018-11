Übersicht über die Filmstarts der Woche

Wien (APA) - Ab 23. November:

~ VERSCHWÖRUNG GB/D/S/CDN/USA 2018 117 min Regie: Fede Alvarez Mit: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Claes Bang, Vicky Krieps www.verschwoerungfilm.de; www.girlinthespidersweb.movie DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA060 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Spätestens durch die Verfilmungen der Stieg-Larsson-Bestseller der „Millennium“-Reihe stieg Lisbeth Salander zur Kultfigur auf. In der Fortsetzung von David Lagercrantz, die nun unter dem Titel „Verschwörung“ auch das Kino erreicht, kehrt die clevere Hackerin und Außenseiterin der Gesellschaft auf die Leinwand zurück - diesesmal gespielt Claire Foy. Unter Regie von Fede Alvarez kämpft Salander nun wieder an der Seite von Journalist Mikael Blomkvist gegen ein undurchsichtiges Netz aus Spionen, Hackern und korrupten Regierungsbeamten.

~ STYX A/D 2018 93 min Regie: Wolfgang Fischer Mit: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer, Inga Birkenfeld, Anika Menger www.filmladen.at/film/styx DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA061 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK UND UNTER APA062 EIN INTERVIEW MIT REGISSEUR WOLFGANG FISCHER VERSENDET ~ Dieser Film gehörte zu den meistbeachteten unter den deutschsprachigen Beiträgen der diesjährigen Berlinale. So wurde „Styx“ bei den Filmfestspielen nicht nur mit dem Heiner-Carow-Preis der Defa-Stiftung bedacht, das vom Wiener Wolfgang Fischer inszenierte Hochsee-Drama erhielt auch den Preis Label Europa Cinema und den Preis der Ökumenischen Jury der Sektion Panorama. In seinem zweiten Langfilm erzählt Regisseur Fischer („Was du nicht siehst“) von einer Frau um die 40, die in Köln als Rettungsärztin arbeitet. Und die von Gibraltar aus mit einer Jacht in See sticht: Rikes Ziel ist die Insel Ascension Island. Der Urlaubstörn aber findet ein jähes Ende, als Rike auf ein beschädigtes Flüchtlingsboot trifft.

~ VERLIEBT IN MEINE FRAU F/B 2018 85 min Regie: Daniel Auteuil Mit: Daniel Auteuil, Gerard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte www.lunafilm.at/verliebtinmeinefrau.html DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA063 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Mit seiner klassisch französischen Liebeskomödie „Verliebt in meine Frau“ nimmt sich Regisseur Daniel Auteuil als Hauptdarsteller selbst auf die Schippe. Er spielt einen alternden Ehemann, der sich beim Kennenlernen gleich in die neue, junge Geliebte seines Freundes verliebt - gespielt von Gerard Depardieu. Zumindest in seiner Fantasie brennen Emma und er gleich miteinander durch. In seinem Kopfkino erlebt er die Höhen und Tiefen einer wilden Romanze - samt aller Klischees. Für eine Person bleibt das Ganze ohne Happy End.

~ COLD WAR - DER BREITENGRAD DER LIEBE PL/F/GB 2018 88 min Regie: Pawel Pawlikowski Mit: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza, Cedric Kahn http://verleih.polyfilm.at/ColdWar/index.htm DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA064 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Als im Nachkriegspolen Zula auf Wiktor trifft, haben beide die Liebe ihres Lebens gefunden. Sie ist Sängerin, er Pianist, und bald steigt Zula zum Star seines Ensembles auf. Allerdings wird der gemeinsame Chor von den Machthabern alsbald zum Propagandainstrument umgebaut. Wiktor flüchtet, doch Zula ist ein Star in Polen und bleibt. Und so trennen sich die Wege des Paares im Laufe der Jahre und kreuzen sich an verschiedenen Orten doch wieder, von Ost nach West, von Warschau nach Paris und darüber hinaus. Weniger der Eiserne Vorhang sonder ihre Temperamente stehen aber letztlich dem Glück im Wege. Diese bittersüße Liebe erzählt Oscarpreisträger Pawel Pawlikowski („Ida“) mit sinnlichen Schwarz-Weiß-Bildern, wobei er sich von der Lebensgeschichte seiner Eltern hat inspirieren lassen.

~ WELCOME TO SODOM A 2018 92 min Regie: Florian Weigensamer, Christian Krönes www.welcome-to-sodom.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA065 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Das „Amnesty Journal“ sagt über diese Doku: „Dieser Wahnsinnsfilm ist der Kommentar zu Weltwirtschaft und Wohlstandsgefälle in spektakulären Bildern.“ Die verantwortlichen Regisseure, die beiden Österreicher Florian Weigensamer und Christian Krönes, nehmen uns mit nach Agbogbloshie, einem Stadtteil der Millionenmetropole Accra im westafrikanischen Ghana. In Accra, der ghanaischen Hauptstadt, endet auf einer riesigen Müllhalde ein Gutteil des Elektroschrotts, dessen wir Europäer uns meist mehr achtlos, denn achtsam entledigen. In ihrem Film rücken Krönes und Weigensamer diejenigen in den Fokus, die sich auf dieser Müllhalde nicht nur ihren Lebensunterhalt verdienen - sondern die hier auch, inmitten von hochgiftigen Dämpfen, leben.

~ MATANGI/MAYA/M.I.A. USA/GB 2018 97 min Regie: Stephen Loveridge http://stadtkinowien.at/film/1083; www.miadocumentary.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA066 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK UND UNTER APA067 EIN INTERVIEW VERSENDET ~ Zu ihren Songs tanzt man nicht nur in der Disco, sie regen auch zum Nachdenken an: M.I.A., britischer Popstar mit tamilischen Wurzeln, ist eine vielschichtige Persönlichkeit, die sich vor allem auch über ihre gesellschaftspolitischen Ansichten definiert. In der Doku „Matangi/Maya/M.I.A.“ von Steve Loveridge begegnet man einer jungen Frau, die zunächst ihren Weg sucht und diesen später gegen alle Widerstände verteidigt. Mit reichlich Archivmaterial der Sängerin selbst ausgestattet, gelingt so ein eindringliches Porträt, das weit über die Musik hinausreicht und auch einen medienkritischen sowie genderpolitischen Ansatz verfolgt. Hier werden eindrucksvoll Stereotypen vor den Vorhang geholt, um ihnen sofort den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ein Film, der Lust auf Musik und politische Bildung macht.

~ CHARLES DICKENS: DER MANN, DER WEIHNACHTEN ERFAND IRL/CDN 2017 104 min Regie: Bharat Nalluri Mit: Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Justin Edwards, Morfyyd Clark https://www.24-bilder.de/filmdetail.php?id=757; www.bleeckerstreetmedia.com/themanwhoinventedchristmas DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA068 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Wir schreiben das Jahr 1843, und ein erst 31-jähriger Jungautor namens Charles Dickens (Dan Stevens) hat zuletzt nur Misserfolge zustande gebracht. Entsprechend unzufrieden ist der Brite, steht es doch auch um die Finanzen nicht zum besten. Als ihn auch noch sein Verleger hängen lässt, will er seinen neuen Roman eben auf eigene Faust veröffentlichen. Dafür muss der aber erst einmal fertig werden - und in sechs Wochen ist bereits Weihnachten. Also schreibt Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“, auch wenn sich die Arbeit daran alles andere als leicht gestaltet. Auf einmal erscheint aber seine Hauptfigur, Ebenezer Scrooge (Christopher Plummer), im Zimmer des Literaten.