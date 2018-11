Triumphales Endspiel: Kurtags „Fin de partie“ an der Scala umjubelt

Mailand/Wien (APA) - Am Ende hat György Kurtag sein persönliches Endspiel gewonnen: Nach beinahe zehn Jahren Arbeit feierte mit „Fin de partie“ Donnerstagabend die erste Oper des 92-jährigen Komponisten ihre Uraufführung - an Alexander Pereiras Scala in Mailand. Und der Abend wurde der erwartete Erfolg, gelingt Kurtag doch eine ebenso werktreue wie völlig eigenständige Interpretation des Samuel-Beckett-Stücks.

Wenn die Scala am Abend vom Erdboden verschluckt worden wäre, die internationale Klassikwelt wäre führungslos gewesen und hätte noch dazu einige ihrer besten Solisten verloren. Und selbst Ungarn stünde ohne Regierungschef da, ließ sich doch Viktor Orban die Uraufführung seines Landsmannes nicht entgehen. Einzig Kurtag selbst musste aus persönlichen Gründen auf die Italienreise verzichten.

Das Interesse des Opernzirkus war mehr als verständlich, hat man doch auf wenige Musiktheaterwerke so lange gewartet wie auf Kurtags erste Oper, die der damalige Intendant Pereira noch in Zürich beauftragt, 2013 dann für die Salzburger Festspiele vorgesehen hatte und nun an seiner Scala erklingen lassen konnte. Die Spannung war entsprechend hoch, hatte der 92-jährige Kurtag sich zwar zeitlebens in seinen Werken mit der Literatur und der Stimme befasst, das Genre Musiktheater jedoch stets gemieden.

Das Frappante: Man merkt nicht im Geringsten, dass man es mit einem Opernnachzügler zu tun hat. Das oberste Primat für Kurtag hat Becketts Text, der im Originallaut das Libretto bildet. Die gesamte Musik entwickelt sich aus dem Sprechduktus, ordnet sich diesem zugleich unter und hält die Monstranz der Textverständlichkeit zu jeder Sekunde in die Höhe.

Die Stimmen werden in der Regel vom Orchester gedoppelt, getragen, so gut wie nie konterkariert. Jeder Klang ist narrativ motiviert. Wenn Nell und Nagg für einen kurzen Moment in nostalgischen Erinnerungen schwelgen, kehrt sich die Musik ins Romantische, wenn Hamm wütet, kommen die Blechbläser zum Einsatz. Kurtag denkt mithin extrem aus der Perspektive des Musiktheaters, wirkt als Operneleve wie ein alter Hase des Geschäfts.

Dennoch ist die Tonsprache des Meisters des Abphrasierens durchaus erkennbar, verdichtet der große Kondensator Kurtag auch in „Fin de partie“ verschiedenste Einflüsse. Ein trockener Bläserakkord steht am Beginn des zweistündigen Abends, der am Ende gleichsam aushaucht. Dazwischen sucht man den großen Bogen, gar die Melodielinie vergebens. Eingedampft bis auf den Einzelton werden die Sänger gestützt.

Zugleich lässt sich der Komponist nicht nur mit der Oper, sondern auch in der Oper Zeit. Alle Figuren haben - anders als in der Sprechtheatervorlage von Beckett - Raum sich zu entwickeln, ihren Worten nachzuspüren, sind nicht nur Textrezitatoren. Kurtag deutet mit seiner Musik „Endspiel“ psychologischer als Beckett, macht die symbolhaften Figuren dadurch eher zu Charakteren.

Dies gelingt nicht zuletzt aufgrund des erfahrenen Quartetts auf der Bühne. Der norwegische Bass Frode Olsen singt die dominante Monsterpartie Hamm mit zunehmend schwerer werdendem Vibrato als Kontrast zum britischen Bariton Leigh Melrose, der dem Diener Clov einen überraschend strahlenden Stimmglanz verleiht. Die legendäre Altistin Hilary Summers singt die Nell inklusive einiger erstaunlicher Höhenausflüge, in die sich Tenor Leonardo Cortellazzi als Nagg auch immer wieder souverän begibt.

Der Stimmcharakter des Abends ist dennoch überwiegend dunkel gehalten, während Kurtag in der Partitur auch immer wieder seinen Humor aufblitzen lässt, wenn er etwa Clovs tägliche Verrichtungen mit kurzen Akkorden und Tönen begleiten lässt und so beinahe zum Stummfilmsoundtrack mutiert. Oder wenn er das Scala-Orchester unter Führung des deutschen Dirigenten Markus Stenz den gerade auf der Bühne läutenden Wecker intonieren lässt.

Etwas eindimensionaler ist da die Regiearbeit von Pierre Audi, der bei seinem Scala-Debüt, für das ihm bei Kostümen und Bühne der Salzburger Christof Hetzer zur Seite stand, eher dem Beckett‘schen Impetus folgt. Er hat ein auf die Grundformen reduziertes Haus als Refugium des Quartetts geschaffen, das in unverständlich langen Umbaupausen für jede Szene um einige Meter verrückt wird und dabei die Sänger im Gestus des Rampentheaters meist an der Bühnenfront hält.

In Anbetracht der Umstände dürfte „Fin de partie“ nicht nur der Auftakt, sondern auch György Kurtags persönliches Endspiel im Operngenre bleiben. Man hätte sich angesichts des gestrigen Abends schon früher einen Alexander Pereira im Leben des Komponisten gewünscht - jemanden, der ein Nein auf die Anfrage nach einem Musiktheaterstück schlicht nicht als Antwort akzeptiert.

(S E R V I C E - „Fin de partie“ von György Kurtag nach Samuel Beckett, Uraufführung an der Scala, Via Filodrammatici 2, 20121 Mailand. Musikalische Leitung: Markus Stenz, Regie: Pierre Audi, Bühnenbild und Kostüme: Christof Hetzer. Mit Frode Olsen - Hamm, Leigh Melrose - Clov, Hilary Summers - Nell, Leonardo Cortellazzi - Nagg. Weitere Aufführungen am 17., 20., 22., 24. und 25. November. www.teatroallascala.org)

