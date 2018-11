Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sieben Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.135,11) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.137,00 und 3.169,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.161,00 Punkten aus.

Gute Vorgaben aus den USA dürften die europäischen Börsen zum Wochenausklang stützen. Weiter im Blick bleiben jedoch die neuesten Entwicklungen rund um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Am Vortag hatten mehrere Mitglieder der britischen Regierung, darunter Brexit-Minister Dominic Raab, ihren Rücktritt erklärt, weil sie das vereinbarte Abkommen nicht mittragen könnten. Premierministerin Theresa May bekräftigte jedoch am Abend, trotz der Widerstände am Abkommen festhalten zu wollen. Ob sie dafür jedoch eine Mehrheit im Parlament erreichen wird, ist völlig offen.

Was Konjunkturdaten angeht, könnten vor allem US-Zahlen zur Industrieproduktion im Oktober Impulse liefern. Analysten erwarten weiteres Wachstum. In Wien blieb es auf Unternehmensseite unterdessen ruhig. Die nächste Zahlenvorlage steht erst am Dienstag an. Dann wird die CA Immo ihre Drittquartalsergebnisse veröffentlichen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,53 Prozent schwächer bei 3.135,11 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten verloren die Aktien der Post nach Zahlen 4,09 Prozent auf 34,72 Euro. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2018 den Gewinn unterm Strich nahezu stabil gehalten. Beim Betriebsergebnis gab es ein Plus um 1,5 Prozent. Der Umsatz stieg leicht um 0,8 Prozent auf 1,416 Mrd. Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ AG +2,90% 39,00 Euro Valneva +2,74% 3,38 Euro Raiffeisen Bank International +1,96% 26,00 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ Verbund -6,48% 37,82 Euro Post -4,09% 34,72 Euro AT&S -3,32% 18,08 Euro ~

