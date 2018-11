Pkw-Lenker ging nach Unfall in Tirol in Lokal

St. Anton am Arlberg (APA) - Ein 27-jähriger Pkw-Lenker hat am Donnerstagabend nach einem Unfall in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) sein Auto einfach stehen gelassen und ist in ein nahegelegenes Lokal gegangen. Dort wurde er schließlich von der Polizei aufgefunden. Beim Tiroler durchgeführte Alkomat- sowie Suchtgift-Schnelltests verliefen laut Exekutive positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Der 27-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit seinem Auto von St. Anton Richtung Osten gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er im Bereich einer Tankstelleneinfahrt von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen eine Leitscheine. Dadurch wurde die Leitschiene aus der Verankerung gerissen, sowie ein Lichtmast und ein Elektro-Anschlusskasten beschädigt.

Zeugen konnten daraufhin beobachten, wie der Lenker und sein Beifahrer aus dem Fahrzeug stiegen und davonliefen. Der Beifahrer wurde kurze Zeit später im Bereich der Unfallstelle gefunden und der Lenker schließlich in dem Lokal angetroffen. Er wurde zur Abklärung des Unfalls zur Polizeiinspektion St. Anton gebracht. Ein 22-jähriger Freund des Lenkers, der ihn von der Polizei mit seinem Pkw abholen wollte, machte auf die Beamten ebenfalls einen alkoholisierten Eindruck. Ein Alkomattest verlief auch beim ihm positiv, weshalb dem 22-Jährigen ebenfalls der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.